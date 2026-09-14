Holanđanin ne staje – Roma niže pobjede! Vučica na 4/4 u Seriji A

Holandski napadač Donjel Malen stigao je večeras do već šestog pogotka u italijanskoj eliti. A prošla su tek četiri kola!

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Tek su odigrana četiri kola u Seriji A, a Donjel Malen već ističe kandidaturu za možda najboljeg strijelca na kraju sezone!

Njegova Roma je ovog ponedjeljka gostovala torinskim "bikovima" i upisala pobjedu (0:2), zahvaljujući upravo holandskom napadaču koji bilježi nestvarne brojke u dresu rimskog kluba. Prošle sezone je na 25 mečeva postigao čak 21 pogodak, a u ovoj takmičarskoj godini nastavio je u istom ritmu. Večeras je upisao već šestu "recku"!

Roma je ka pobjedi krenula pet minuta prije odlaska na odmor. Golman Torina Lukas Peri uspio je da "uđe u šut" Malenu, koji je iz teške pozicije, sa zemlje, uspio da gurne loptu u mrežu i dovede svoj tim u vođstvo.

Pogledajte taj trenutak:

Donyell Malen 40'



Torino 0-1 Romapic.twitter.com/YEMGIbPthb — Goals Xtra (@GoalsXtra)September 14, 2026

Iako se Roma većim dijelom susreta mučila sa rivalom, na kraju je uspjela još jednom da matira protivničku odbranu. Učinjeno je to preko Nikola Pisilija, koji se upisao u strijelce u trećem minutu nadoknade.

Roma je tako upisala četvrtu pobjedu u isto toliko odigranih utakmica, a prije odlasa na trosedmičnu pauzu zbog Lige nacija čeka je veliki derbi. Sljedećeg vikenda će na Olimpiko stići Inter, koji će kasnije tokom večeri (20.45) odraditi svoj meč 4. kola protiv Udinezea, na stadionu Đuzepe Meaca.

U trenucima kad je Roma vodila bitku sa bodove, Komo je istovremeno uknjižio treći trijumf. Poslije velikog trijumfa na debiju u Ligi šampiona nad RB Lajpcigom (4:1), tim Seska Fabregasa je ovog ponedjeljka upisao pobjedu protiv Parme (2:1).

Simpatični tim sa jezera Komo došao je do vođstva sredinom prvog dijela pogotkom Jakoba Ramona, dok je kapital uduplan desetak minuta prije kraja meča preko brazilskog internacionalca Kaikija. Parma je u posljednjim trenucima, zahvaljujući Davidu Romeri, uspjela da ublaži poraz.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!