Bizarna konferencija trenera Milana: "Mi smo vam kao kad se sruši avion, shvatate?"

Portugalski trener Ruben Amorim održao krajnje bizarnu konferenciju za novinare u Milanu.

Izvor: (AP Photo/Dita Alangkara)

Trener Milana Ruben Amorim (41) imao je nesrećno obraćanje na konferenciji za novinare pred subotnji derbi protiv Lacija u Rimu (18 časova). Obraćajući se medijima, napravio je bizarno poređenje svog tima sa padom aviona, i to baš 11. septembra, na dan godišnjice rušenja kula bliznakinja u Njujorku 2001.

"Trebalo bi da napredujemo na svakom treningu. Očekujem da moji igrači shvate. To je kao kada imate incident sa avionima... Nije baš dobro poređenje, ali shvatate šta hoću da kažem. Ako se nešto loše dogodi, uzmemo iz toga informacije o lošem i to obradimo na treninzima", rekao je Portugalac koji je ovog ljeta preuzeo roso-nere.

Amorim je na San Siru trener našem fudbaleru Strahinji Pavloviću i Hrvatu Luki Modriću i na klupi italijanskog giganta pokušava da "restartuje" i svoju karijeru, poslije katastrofalne epizode u Mančester junajtedu, u kojem je dobio otkaz prošle zime. Na Old Trafordu ostao je upamćen kao najneuspješniji trener od penzionisanja Aleksa Fergusona 2013, sa procentom od samo 38 odsto pobjeda u 63 utakmice (24), uz skoro identičan broj poraza (21).

U prve tri utakmice u Milanu Amorim je sa svojim timom osvojio sedam bodova - remijem protiv Juventusa u prošlom kolu, a prethodno pobjedama protiv Venecije i Torina.

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