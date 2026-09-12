logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bizarna konferencija trenera Milana: "Mi smo vam kao kad se sruši avion, shvatate?"

Bizarna konferencija trenera Milana: "Mi smo vam kao kad se sruši avion, shvatate?"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Portugalski trener Ruben Amorim održao krajnje bizarnu konferenciju za novinare u Milanu.

Ruben Amorim o Milanu mi smo kao avion kad se sruši Izvor: (AP Photo/Dita Alangkara)

Trener Milana Ruben Amorim (41) imao je nesrećno obraćanje na konferenciji za novinare pred subotnji derbi protiv Lacija u Rimu (18 časova). Obraćajući se medijima, napravio je bizarno poređenje svog tima sa padom aviona, i to baš 11. septembra, na dan godišnjice rušenja kula bliznakinja u Njujorku 2001.

"Trebalo bi da napredujemo na svakom treningu. Očekujem da moji igrači shvate. To je kao kada imate incident sa avionima... Nije baš dobro poređenje, ali shvatate šta hoću da kažem. Ako se nešto loše dogodi, uzmemo iz toga informacije o lošem i to obradimo na treninzima", rekao je Portugalac koji je ovog ljeta preuzeo roso-nere.

Amorim je na San Siru trener našem fudbaleru Strahinji Pavloviću i Hrvatu Luki Modriću i na klupi italijanskog giganta pokušava da "restartuje" i svoju karijeru, poslije katastrofalne epizode u Mančester junajtedu, u kojem je dobio otkaz prošle zime. Na Old Trafordu ostao je upamćen kao najneuspješniji trener od penzionisanja Aleksa Fergusona 2013, sa procentom od samo 38 odsto pobjeda u 63 utakmice (24), uz skoro identičan broj poraza (21).

U prve tri utakmice u Milanu Amorim je sa svojim timom osvojio sedam bodova - remijem protiv Juventusa u prošlom kolu, a prethodno pobjedama protiv Venecije i Torina.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milan Serija A Ruben Amorim

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC