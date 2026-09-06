Dan velikog derbija: Alajbegović (opet) čeka šansu s klupe

Kerim Alajbegović, prema najavama iz Italije, neće biti starter u derbiju Juventus - Milan.

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Nakon izuzetno zanimljive subote, gdje su na tri meča trećeg kola Serije A viđena tri preokreta, ništa manje uzbuđenja ne donosi nam ni nedjelja - dan rezervisan za veliki derbi između Juventusa i Milana (20.45).

Domaći navijači sa velikim nestrpljenjem očekuju spektakl na "Alijanc stadionu", ali i javnost u Bosni i Hercegovini će s posebnom pažnjom pratiti svaki korak reprezentativca Kerima Alajbegovića u dresu "stare dame".

Ipak, prema posljednjim informacijama koje stižu sa Apenina, bh. dragulj će i ovog puta svoju priliku morati da čeka sa klupe za rezervne igrače. Iako je tokom cijele sedmice na treninzima bio među najzapaženijim pojedincima, šef stručnog štaba Lućano Spaleti još uvijek nije spreman da mu povjeri ulogu startera u utakmici ove težine.

Spaleti se, kako prenose italijanski mediji, opredijelio za provjerenu taktičku postavku 4-2-3-1. Očekuje se da "bjankoneri" istrče u sastavu sa Vikariom na golu, dok bi defanzivnu liniju trebalo da čine Kalulu, Bremer, Lukumi i Čelik. U veznom redu su planirani Lokateli i Daglas Luiz, dok će po krilima i iza najisturenijeg Kolo Muanija djelovati Konseisao, Niko Gonzales i Boga.

Inače, oba tima ulaze u ovaj okršaj sa maksimalnim učinkom iz uvodna dva kola. Torinski gigant slavi odličan start sezone nakon pobjeda nad Parmom i Frozinoneom, dok su "rosoneri" do šest bodova stigli trijumfima protiv Torina i Venecije.

Svi preduslovi za fudbalski spektakl su tu, a nama preostaje da vidimo hoće li Alajbegović u nastavku dobiti minute da pokaže svoj raskošni talenat na velikoj sceni.

Od dolaska u Torino, bh. reprezentativac upisao je 33 minuta u duelu s Parmom (2:0), dok protiv Frozinonea (1:0) nije ulazio u igru.