logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dan velikog derbija: Alajbegović (opet) čeka šansu s klupe 1

Dan velikog derbija: Alajbegović (opet) čeka šansu s klupe

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
1

Kerim Alajbegović, prema najavama iz Italije, neće biti starter u derbiju Juventus - Milan.

Kerim Alajbegović Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Nakon izuzetno zanimljive subote, gdje su na tri meča trećeg kola Serije A viđena tri preokreta, ništa manje uzbuđenja ne donosi nam ni nedjelja - dan rezervisan za veliki derbi između Juventusa i Milana (20.45).

Domaći navijači sa velikim nestrpljenjem očekuju spektakl na "Alijanc stadionu", ali i javnost u Bosni i Hercegovini će s posebnom pažnjom pratiti svaki korak reprezentativca Kerima Alajbegovića u dresu "stare dame".

Ipak, prema posljednjim informacijama koje stižu sa Apenina, bh. dragulj će i ovog puta svoju priliku morati da čeka sa klupe za rezervne igrače. Iako je tokom cijele sedmice na treninzima bio među najzapaženijim pojedincima, šef stručnog štaba Lućano Spaleti još uvijek nije spreman da mu povjeri ulogu startera u utakmici ove težine.

Spaleti se, kako prenose italijanski mediji, opredijelio za provjerenu taktičku postavku 4-2-3-1. Očekuje se da "bjankoneri" istrče u sastavu sa Vikariom na golu, dok bi defanzivnu liniju trebalo da čine Kalulu, Bremer, Lukumi i Čelik. U veznom redu su planirani Lokateli i Daglas Luiz, dok će po krilima i iza najisturenijeg Kolo Muanija djelovati Konseisao, Niko Gonzales i Boga.

Inače, oba tima ulaze u ovaj okršaj sa maksimalnim učinkom iz uvodna dva kola. Torinski gigant slavi odličan start sezone nakon pobjeda nad Parmom i Frozinoneom, dok su "rosoneri" do šest bodova stigli trijumfima protiv Torina i Venecije.

Svi preduslovi za fudbalski spektakl su tu, a nama preostaje da vidimo hoće li Alajbegović u nastavku dobiti minute da pokaže svoj raskošni talenat na velikoj sceni.

Od dolaska u Torino, bh. reprezentativac upisao je 33 minuta u duelu s Parmom (2:0), dok protiv Frozinonea (1:0) nije ulazio u igru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A Kerim Alajbegović Juventus Milan

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Стеван

Због тог вашег Керима,почеште да пратите талијанску лигу. Нека вам га

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC