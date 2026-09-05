Subota je dan za lude preokrete u Seriji A: Romi je bilo potrebno skoro 40 šuteva da savlada Atalantu

I na trećem današnjem duelu trećeg kola Serije A viđen preokret, Roma nakon mnogo uzbuđenja konačno savladala Atalantu.

Izvor: Danilo Gemito / DeFodi Images / Profimedia

Roma je uspjela da sruši neugodnu tradiciju i dođe do velike pobjede protiv Atalante na svom terenu. Iako su izabranici Đan Pjera Gasperinija, stručnjaka koji je prethodno devet godina sa velikim uspjehom predvodio upravo tim iz Bergama, stvorili ogroman broj prilika i gubili nakon gola Edersona na startu drugog poluvremena, "vučica" je u spektakularnoj završnici slavila rezultatom 3:2.

Roma je u ovaj susret ušla u odličnom raspoloženju nakon što je otvorila novu sezonu sa dvije ubjedljive pobjede rezultatom 4:0 (Leće, Fiorentina). Domaći tim je od samog početka nametnuo žestok tempo i diktirao igru u prvom poluvremenu, ali je na golu Atalante briljirao Marko Karnezeki. Opsada gola gostiju potrajala je tokom čitavog meča - Roma je imala skoro 40 šuteva ka protivničkom golu (deset u okvir), dok je Santijago Kastro u dva navrata pogađao okvir gola (stativu i prečku).

Izvor: Marco Iacobucci/IPA Sport / IPA / Profimedia

Djelovalo je da će propuštene šanse ponovo skupo koštati Rimljane i da će se nastaviti negativan niz u kojem je Roma u posljednjih 12 godina samo jednom savladala Atalantu u Rimu. Međutim, tim Đan Pjera Gasperinija nije odustajao i u samom finišu je priredio potpun i neviđen preokret.

Prvo je Mario Ermoso u 89. minutu pogodio za izjednačenje i vratio nadu na tribine "Olimpika", a onda je u trećem minutu sudijske nadoknade Matijas Sule pogodio za veliku pobjedu od 3:2, čime je Roma sačuvala perfektan start i maksimalan učinak na početku nove sezone.

Izvor: Danilo Gemito / DeFodi Images / Profimedia

Inače, i na trećem današnjem susretu trećeg kola Serije A viđen je preokret. Prvo je Fiorentina povela protiv Torina, nakon čega su "bikovi" preokrenuli i slavili 2:1. Kasnije je Inter gubio 0:2 od Napolija, a na kraju uspio da slavi, dok je slična situacija viđena na kraju večeri i u Rimu.

SERIJA A - 3. KOLO:

Fiorentina - Torino 1:2 (0:0)

/Pelegrino 47 - Mandragora 73, Adams 82/

Inter - Napoli 3:2 (0:0)

/Martinez 56, 90+1, Tiram 82 - Politano 50, Hojlund 53/

Roma - Atalanta 2:1 (0:0)

/Ermoso 89, Sule 90+3 - Ederson 47/

Nedjelja:

Frozinone - Venecija (15.00)

Parma - Monca

Bolonja - Sasuolo (18.00)

Juventus - Milan (20.45)

Ponedjeljak:

Kaljari - Leće (18.30)

Udineze - Lacio (20.45)



