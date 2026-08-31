Roma gazi, Malen nezaustavljiv: Ovo što radi Holanđanin nie viđeno skoro 70 godina!

Roma na gol-razlici 8:0, od toga je pet pogodaka postigao sjajni Donjel Malen.

Izvor: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Ekipa Rome sjajno je ušla u sezonu i poslije demoliranja Fiorentine 4:0 istim rezultom savladala Leće na gostovanju.

Navijači "vučice" nakon dugo godina gledaju svoj tim na liderskoj poziciji Serije A, a ono što radi Donjel Malen ne pamte ni njeni najstariji navijači.

Holandski napadač još jednom je briljirao, ovog puta nije stigao do het-trika, ali je načeo Leće u četvrtom minutu, potom povisio na 2:0, a onda prepustio svojim saigračima da dokrajče protivnika. To su uradili Matijas Sule, a onda se u strijelce upisao i portugalski tinejdžer Rodrigo Mora svojim prvim pogotkom u dresu Rome.

Donjel Malen sa dva gola stigao je već do učinka od pet golova u tek dvije odigrane utakmice, a inače to mu je 19. gol na 20 odigranih mečeva u Seriji A.

Ovakva golgeterska serija u Seriji A nije viđena gotovo 70 godina. Samo dva igrača u istoriji italijanskog fudbala su uspjela da na prvih 20 mečeva u Seriji A postignu više golova. I to samo jedan više!

Švedski napadač Gunar Nordal postigao je 20 golova na 20 mečeva davne 1949. godine, na početku svog sedmogodišnjeg mandata u Milanu tokom kojeg je sa 225 golova u Seriji A postao najbolji strijelac u istoriji "rosonera“ i ujedno treći najbolji strijelac u istoriji italijanskog prvenstva, iza Silvija Piole i Frančeska Totija.

Isti učinak - 20 golova na prvih 20 mečeva u Seriji A i takođe u dresu Milana, imao je i slavni Brazilac Žoze Altafini tokom 1958. i 1959. godine.

U narednih skoro sedam decenija tako nešto nije viđeno na "čizmi“. Gledali smo fantastične golgetere, ali niko od njih nije zablistao tako čim se pojavio.

Donjel Malen prošle zime stigao je na pozajmicu i svojim golovima uveo Romu u Ligu šampiona, te tako obezbijedio i automatski otkup od Aston Vile, a ove sezone, sudeći bar po prve dvije utakmice, ne namjerava da se zaustavi.



