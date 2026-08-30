Fratezi preporodio Lacio, nova pobjeda Intera

Odigrana još dva meča drugog kola Serije A.

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Inter i Lacio zadržali su maksimalan učinak i nakon drugog kola Serije A.

"Nerazuri" su očekivano slavili na Sardiniji protiv Kaljarija, a strijelac jedinog gola bio je Hakan Čalhanoglu u ranoj fazi utakmice.

Uspješno veče imao je i rimski Lacio, koji je na sablasno praznom "Olimpiku" takođe stigao do minimalnog trijumfa protiv Đenove, a ponovo je blistao Davide Fratezi, fudbaler koji je ovog ljeta zadužio opremu "nebeskoplavih".

Tim Đenara Gatuza susreće sa ogromnim problemima, navijači i dalje bojkotuju domaće utakmice, ali ekipa igra kao preporođena i upisala je dva prvenstvena trijumfa nakon blamaže u Kupu Italije, gdje su ispali od Mantove.

Inter, Milan, Juventus i Lacio imaju maksimalnih šest bodova, a priliku da im se pridruži na vrhu imaće sutra Roma, koja igra u gostima protiv Lećea.

SERIJA A - 2. KOLO:

Napoli - Komo 1:2 (1:2)

/Hojlund 30 - Baturina 17, Duvikan 34/

Kaljari - Inter 0:1 (0:1)

/Čalhanoglu 9/

Lacio - Đenova 1:0 (1:0)

/Fratezi 25/

Odigrano u subotu:

Fiorentina - Frozinone 0:3 (0:2)

/Rajmondo 25, 68, Braćalja 38/

Monca - Udineze 2:3 (1:3)

/Kolpani 37, Varela 63 - Pjotrovski 32, Kamara 45, Ekelenkamp 45+3/

Sasuolo - Torino 2:1 (1:1)

/Volpato 32, Berardi 78 - Komuco 45+2/

Juventus - Parma 2:0 (0:0)

/Gonzales 62, Kopmajners 88/

Odigrano u petak:

Milan - Venecija 2:0 (0:0)

/Ramoš 69, Halal 89 ag/

Ponedjeljak:

Leće - Roma (18.30)

Atalanta - Bolonja (20.45)



