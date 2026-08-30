Fratezi preporodio Lacio, nova pobjeda Intera

Odigrana još dva meča drugog kola Serije A.
Inter i Lacio zadržali su maksimalan učinak i nakon drugog kola Serije A.
"Nerazuri" su očekivano slavili na Sardiniji protiv Kaljarija, a strijelac jedinog gola bio je Hakan Čalhanoglu u ranoj fazi utakmice.
Uspješno veče imao je i rimski Lacio, koji je na sablasno praznom "Olimpiku" takođe stigao do minimalnog trijumfa protiv Đenove, a ponovo je blistao Davide Fratezi, fudbaler koji je ovog ljeta zadužio opremu "nebeskoplavih".
Tim Đenara Gatuza susreće sa ogromnim problemima, navijači i dalje bojkotuju domaće utakmice, ali ekipa igra kao preporođena i upisala je dva prvenstvena trijumfa nakon blamaže u Kupu Italije, gdje su ispali od Mantove.
Inter, Milan, Juventus i Lacio imaju maksimalnih šest bodova, a priliku da im se pridruži na vrhu imaće sutra Roma, koja igra u gostima protiv Lećea.
SERIJA A - 2. KOLO:
Napoli - Komo 1:2 (1:2)
/Hojlund 30 - Baturina 17, Duvikan 34/
Kaljari - Inter 0:1 (0:1)
/Čalhanoglu 9/
Lacio - Đenova 1:0 (1:0)
/Fratezi 25/
Odigrano u subotu:
Fiorentina - Frozinone 0:3 (0:2)
/Rajmondo 25, 68, Braćalja 38/
Monca - Udineze 2:3 (1:3)
/Kolpani 37, Varela 63 - Pjotrovski 32, Kamara 45, Ekelenkamp 45+3/
Sasuolo - Torino 2:1 (1:1)
/Volpato 32, Berardi 78 - Komuco 45+2/
Juventus - Parma 2:0 (0:0)
/Gonzales 62, Kopmajners 88/
Odigrano u petak:
Milan - Venecija 2:0 (0:0)
/Ramoš 69, Halal 89 ag/
Ponedjeljak:
Leće - Roma (18.30)
Atalanta - Bolonja (20.45)
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