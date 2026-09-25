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Medved ubio oca poznatog sportiste: Andrej hitno napustio Ameriku i vratio se kući

Medved ubio oca poznatog sportiste: Andrej hitno napustio Ameriku i vratio se kući

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ruski hokejaš Andrej Kuzmenko napustio je Ameriku i vratio se kući jer je njegovog oca ubio medvjed dok je bio na pecanju.

Oca Andreja Kuzmenka ubio mejdved Izvor: Carmen Mandato / Getty images / Profimedia/ShutterstockArtBBNV/

Iz Amerike je stigla informacija da je poznati ruski hokejaš Andrej Kuzmenko (30) dobio dozvolu kluba da se vrati u Rusiju. Nisu odmah objavili šta je razlog, ali je ubrzo otkriveno. Njegov otac Aleksander (62) je poginuo tako što ga je usmrtio medvjed.

Kako prenosi ruska "REN televizija", Kuzmenko je bio na pecanju sa još šestoro ljudi u Sibiru i tamo ih je napao medvjed. Prema njihovim navodima medvjed ga je ujeo u predjelu glave i došlo je do ozbiljnih povreda glave. Zbog mjesta u šumi na kom su se nalazili, ekipe Hitne pomoći nisu mogle tako brzo da dođu, a grupa ljudi sa kojom je bio je uspjela nekako da otjera medvjeda odatle.

Kuzmenka su potom helikopterom prebacili u bolnicu u Kizli i tamo su nažalost mogli samo da ustanove njegovu smrt. Kada je ta informacija dospjela u javnost, ponovo su se oglasili Pitsburg Pingvinsi saopštenjem.

"Upućujemo saučešće našem igraču Kuzmenku i njegovoj porodici u ovom teškom trenutku zbog smrti njegovog oca. Molimo sve da poštuju njegovu privatnost u ovom momentu. Andrej je odradio trening sa ekipom prije povratka u Moskvu, želio je da bude okružen sa saigračima i ima našu punu podršku", poručili su iz kluba.

Andrej Kuzmenko je ljetos potpisao jednogodišnji ugovor vrijedan pet miliona dolara kako bi došao u Pitsburg. Jasno je da neće igrati na otvaranju sezone protiv Flajersa...

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Tagovi

hokej Rusija medvjed NHL

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