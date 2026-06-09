Srpski hokejaš okončao karijeru u NHL ligi

Milan Lučić je poslije dvije godine pokušaja da se vrati na teren objavio da završava karijeru.

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Milan Lučić je završio svoju karijeru! Poslije 17 godina, 1.117 NHL utakmica i titule osvajača Stenli kupa 2011. godine najbolji srpski hokejaš svih vremna riješio je da se povuče. Sa 38 godina je rekao dosta.

Legendarni Lučić koji je igrao na poziciji lijevog krila u NHL je došao kao autsajder, a na kraju je nastupao za četiri tima. Prvo je bio dio Boston Bruinsa od 2007. do 2015. godine, zatim je proveo sezonu u Los Anđeles Kingsima prije odlaska u Edmonton Oilerse. Bio je član Kalgari Flejmsa od 2019. do 2023- godine i posljednju sezonu odigrao je u Boston Bruinsima.

Pokušavao je prethodne dvije sezone da pronađe novi angažman, ali kada nije uspio, riješio je da je dosta. On je u 1.117 mečeva imao 2333 gola, 353 asistencije što je ukupno 586 bodova. Bio je ključni igrač Bruinsa u 2011. kada je u plejofu na putu do trofeja Stenli kupa odigrao 25 mečeva i imao je pet golova i sedam asistencija.

Srbin koji je osvojio svijet

Rođen je u Istočnom Vankuveru u srpskoj porodici. Otac Dobrivoje Lučić i majka Snežana Kesa su Srbi. Dobrivoje je stigao kao lučki radnik 1986. sa 27 godina, a majka Snežana je sa dvije godine sa porodicom došla u Kanadu. Osim Milana dobili su Jovana i Nikolu, a Milanov ujak Dragan je takođe bio čuveni NHL igrač.

Pokušavao je kao veliki navijač Vankuver Kanuksa da uđe u NFL, ali nije bio procijenjen kao talenta i zamalo je odustao od hokeja. Igrao je u nižim ligama, a čak mu je zbog krive kičme savjetovano da završi karijeru. Ipak uspio je da se izbori i da bude izabran od strane Bruinsa kao 50. pik 2006. godine.

(MONDO)

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