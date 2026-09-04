Lazić dobio nagradu za životno djelo pa objavio: "Završio sam karijeru"!

Bivši kapiten Crvene zvezde Branko Lazić objavio kraj karijere.

Izvor: MN PRESS

ABA liga proslavlja 25 godina tokom kojih su brojni igrači ostavili neizbrisiv trag u regionalnoj košarci. Jedan od njih je i Branko Lazić (1989.), koji je odigrao 18 sezona u ABA ligi i u tom periodu postao najtrofejniji igrač sa sedam osvojenih trofeja.

Na svečanosti u Ljubljani Branko Lazić dobio je nagradu za životno djelo, a na ceremoniji u hali Tivoli se video porukom obratio prisutnom i saopštio veliku vijest - završava karijeru.

"Želio bih da čestitam prvu 25. godišnjicu postojanja ABA lige, od mnogo narednih. I još jedna stvar za kraj, iskoristio bih ovaj momenat da objavim kraj svoje igračke karijere, tako da se nadam da ću u nekoj budućnosti možda ponovo biti dio ABA lige. Do tada, veliki pozdrav od mene", rekao je Lazić, koji je igračka legenda Crvene zvezde.

U dresu beogradskog kluba upisao je čak 838 nastupa, po čemu je na prvom mjestu klupske vječne liste, podigavši pritom 26 pehara. Sedam puta je bio šampion ABA lige, devet puta je postao Srbije, a devet puta je osvajao i Kup Radivoja Koraća. Uz to, sa Zvezdom je osvojio i jedan Superkup ABA lige.

(mondo.ba)

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