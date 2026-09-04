Bivši košarkaš Crvene zvezde Pero Antić se prisjetio zanimljivih trenutaka iz ABA lige i otkrio u koji tim vjeruje da će u sezoni pred nama podići pehar regionalnog takmičenja.

Izvor: MN Press/MONDO/Nemanja Stanojčić

ABA liga proslavlja 25 godina postojanja, a jedan od igrača koji su na svoj način obilježili regionalno takmičenje svakako je i Pero Antić. Makedonski košarkaš prisjetio se trenutaka iz međunarodnog takmičenja sa ovih prostora, a onda je otkrio i koga vidi na tronu u sezoni 2026/27.

"Mogu samo da poželim još 25 godina. Počeo sam 2001, kad je ABA liga imala četiri godine. Vidi se da je iz godine u godinu sve bolje. Žalim što nema makedonskog tima u ABA ligi, ali to je realna slika, čekaću neka bolja vremena", započeo je Pero Antić.

Vidi opis "Kad mi je tata Luke Dončića polomio zub": Pero Antić otkrio najluđu uspomenu iz ABA lige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ANDY LYONS / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Ipak, razočaranje što makedonskih klubova nema u ABA ligi i dalje ostaje, a ono što povratak nekih od klubova odvaja od takmičenja ponajviše su finansije. "Zvezda, Partizan, Dubai... trebaće nam mnogo vremena da ih dostignemo, najviše zbog finansija. Da si topovsko meso, za mene je to apsurdno - igraš jednu godinu, pa ispadneš."

O Dušanu Alimpijeviću Pero Antić je imao priliku da sarađuje sa selektorom reprezentacije Srbije Dušanom Alimpijevićem. "Još tada je pokazao kvalitet. Ja sam četiri godine stariji od njega i tad se postavljalo pitanje kako će to izgledati - zna se ko je šef. Ja sam igrač, vojnik. Ovo je tek sredina, on ide još dalje i to ćete vidjeti. Želim mu sve najbolje, on je moj posebni drug i brat, više mi nije trener. Redovno se čujemo, želim mu mnogo uspjeha i u klubu i sa reprezentacijom", rekao je.

"Ljepše mi je bilo ranije, žao mi je što nisam osvojio ABA ligu, promakla mi je 2018. protiv Budućnosti. U moje vrijeme, znate kakvi igrači su igrali, nije bilo finansija, igrali smo za klubove, za srce, za dušu."

Najljepša uspomena iz ABA lige

Pero Antić se prisjetio trenutaka iz ABA lige vrijednih pomena, pa je na okupljanju u Ljubljani rekao: "Kad mi je tata Luke Dončića polomio zub, šalim se. Ne mogu da osvojim, svaka utakmica je bila neko dokazivanje, igraš protiv Partizana tu je bio pokojni Miloje (Dejan Milojević), igraš protiv Domžale tu je Saša Dončić, svaka utakmica je novo dokazivanje. Morali bismo da sjedimo cijeli dan da bih se svega sjetio", otkrio je Antić.

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Regionalno takmičenje koje broji i klubove koji nisu iz regiona iz godine u godinu postaje sve intenzivnija liga. "ABA liga je u vrhu evropske košarke, igra dosta evroligaša, španska i grčka liga su jake, neću da omalovažavam lige, ne igram košarku osam godina, ali ABA liga je u 'top 4' lige sigurno."

Ko osvaja ABA ligu, a ko Evroligu?

Pogledajte 04:05 Pero Antić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

"ABA ligu osvaja Crvena zvezda, a u Evroligi će biti interesantna sezona. Znam da se Žoc vratio u Panatinaikos, to će biti zanimljiv derbi u Grčkoj, ali crveno-bijeli svijet pretenduje da osvoji, ako ne neko od njih, neka bude Fenerbahče."

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