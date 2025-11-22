NBA se smije zbog anegdote o Peri Antiću: "Brate, imam djecu tvojih godina, prebiću te"

Pero Antić je ostavio trag u NBA, iako je tamo otišao kao veteran. Džef Tig se prisjetio nekih zajedničkih momenata koje je imao sa nekadašnjim centrom Crvene zvezde.

Izvor: Instgarm/club520podcast

Džef Tig je nakon sjajne NBA karijere u kojoj je uspio da bude i Ol Star postao jako popularan zbog sjajnih anegdota koje priča iz igračke karijere, a sada je ispričao omiljenu sa Perom Antićem. Njih dvojica su zajedno igrali u Atlanti, a sada se prisjetio meča sa Šarlotom kada je Pero Antić pogodio trojku za produžetak.

"Tig šta ti je prolazilo kroz glavu kada si bio skroz sam na trojci, a Pero Antić je šutnuo trojku sa jedne noge za pobjedu?", pitao je nekadašnjeg pleja Atlante voditelj emisije. Priznao je da se toga ne sjeća.

"Biću iskren, nemam pojma o čemu pričaš. Pero je dao trojku sa jedne noge? To je moj brat! Pero je pravi igrač, znao sam da neću da dobijem loptu. Vjerovatno sam bio ljut. Daj mi prokletu loptu Pero! Pozdrav za mog brata Pera, on je bio jedan od mojih saigrača koji su bili najviše kul", rekao je Tig.

"Prebiću te, kakav ruki"

Pero Antić je karijeru počeo u Rabotničkom, igrao je za AEK, Crvenu zvezdu, Lukoil, Lokomotivu Kubanj, Spartak i Olimpijakos, a onda je 2013. godine kao veteran došao u NBA. Nije baš imao 35 godina kao što kaže Džef Tig, ali...

"Imao je 35 godina i bio je ruki. Probali su da ga natjeraju da radi stvari za rukije. Rekao im je: 'Brate, imam djecu tvojih godina, prebiću te. Pogledao sam ga i pitao koliko ima godina. Rekao mi je da ima 35 godina, da će da igra još dvije godine i da se povuče! Čovječe!", prisetio se Tig.

Antić je nakon dvije sezone u Atlanti došao nazad u Evropu i zaigrao za Fenerbahče. Tu je ostao dvije godine, osvojio svoju treću Evroligu i na kraju završio karijeru u Crvenoj zvezdi.

(MONDO)

BONUS VIDEO: