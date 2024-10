Srpski zet Pol Džordž otkrio kako je došlo do promjena u NBA ligi

Pol Džordž je objasnio kako je košarka doživjela promjenu u NBA ligi.

Izvor: ANDY LYONS / Getty images / Profimedia

Srpski zet Pol Džordž objasnio je u jednom američkom podkastu kako je primijetio da je došlo do promjena u NBA košarci. Prema njegovom mišljenju, klub za koji je tada igrao bio početna stanica, odnosno uzrok male transformacije koja je uslijedila na centarskoj liniji.

Džordž je od 2010. do 2017. bio igrač Indijane, upravo kluba za koji tvrdi da je bio povod za izmjene koje su nastale, a za to ima i dokaze... Naime, ekipa iz Indijanapolisa je defanzivno pravila velike probleme Majamiju, s obzirom na to da su bili gotovo jedina ekipa koja je još uvijek igrala sa dva visoka igrača, odnosno sa krilnim centrom i centrom - Dejvid Vest i Roj Hibert. Ubrzo se tim sa Floride dosjetio da na poziciju centra stavi Krisa Boša - okretnog i sposobnog da pogodi šut za tri. A, oko njega bi se našla četvorica nešto nižih igrača, pa se situacija okrenula - više Indijana nije bila problem Majamiju, već je Majami bio nerješiva enigma za Indijanu.

Isti sistem za pobjedu je kasnije preuzela i Atlanta koja je na poziciju centra stavila Pera Antića i Ala Horforda. Problem je bio u tome što je Indijana imala manje dinamične centre, koji nisu mogli da brane igrače protivničkih ekipa, niti bi mogli da poentiraju sa distance. Tako je Pol Džordž opisao transformaciju pozicija u NBA ligi, kada je zapravo krilni centar postao bek.

The moment PG realized the NBA changed offensivelypic.twitter.com/CJ7De286CB — Podcast P with Paul George (@PodcastPShow)October 3, 2024

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:21 Pol Džordž i Danijela Rajić u Beogradu Izvor: Instagram/danielarajic Izvor: Instagram/danielarajic

(MONDO)