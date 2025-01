"U redu ako ne razumijete košarku, vaše pitanje me vrijeđa!" Greška na konferenciji Sferopulosa napravila haos!

Janis Sferopulos nije dobio dobar prevod jednog pitanja novinara i to je izazvalo veliko komešanje i nesporazum na konferenciji za medije.

Crvena zvezda je preživjela Vitoriju! Vodili su dvocifreno dobar dio meča crveno-bijeli, a onda je tim Pabla Lasa u drugom poluvremenu to uspio da stigne i da preokrene. Na kraju je Ajzea Kenan sjajnim potezima uspio da donese pobjedu timu Janisa Sferopulosa.

"Očekivali smo da će Baskonija reagovati, kao što smo vidjeli kontrolisali smo utakmicu prvih šest-sedam minuta drugog poluvremena, a onda smo imali neke loše odluke. Idemo meč po meč, nećemo da idemo predaleko. Hoćemo da učimo na greškama, idemo meč po meč", rekao je Sferopulos nakon utakmice.

Na samoj konferenciji za medije je ponovio nešto slično i istakao da je odbrana riješila meč. Posebno je istakao učinak Markusa Hauarda u prvom poluvremenu i naglasio da je odbrana na jednom od najboljih napadača Evrope bila sjajna.

"Hoću da čestitam igračima na pobjedi, nije to lako ovdje uraditi. Mislim da smo kontrolisali meč prvih 25 minuta, Baskonija se digla posljednjih pet minuta treće četvrtine, dali su neke teške šuteve, vratili su se. Tada se pokazao naš karakter, nismo paničili, imali smo dobre odluke poslednjih tri-četiri minuta, ofanzivno i defanzivno. Imali smo i sreće na kraju, sreća je takođe potrebna za pobjedu. Čestitam našim igračima, želim sreću Pablu Lasu i Baskoniji", rekao je na početku konferencije za medije Janis Sferopulos i dodao:

"Kao što možemo da vidimo iz statistike Baskonija je imala samo 13 asistencija, to je zbog naše odbrane. Uspjeli smo da ih sklonimo sa njihovog puta. Hauard je imao nula poena u prvom poluvremenu. Misim da smo napravili sjajan posao. Bilo je bitno da na kraju odigramo bolju odbranu u posljednja dva-tri minuta, to je bilo ključno i da u napadu imamo dobre odluke".

Na samom kraju meča Janis Sferopulos je na četiri sekunde do kraja meča zatražio tajm-aut nakon tajmauta Pabla Lasa. Upitali su tga španski novinari zašto, što se njemu nije svidjelo...

"Koliko imate tajmauta u košarci? Mnogo? Iznenađen sam ovim pitanjem, Iznenađen. Provjerio sam, vidio sam kako oni stoje na terenu i onda sam i ja napravio neke promjene i reagovao na njihovu postavu. Ako ne razumijete košarku izvinite, ali vi vruheđate mene. Vaše pitanje me vrijeđa. Nije moja krivica, izvinite ako ne razumijete košarku. Pitali ste me zašto sam uzeo tajm-aut. Vidio sam kako stoje na terenu i donio odluku kako da igramo. Uzeo sam tajmaut da dam odgovor na to", rekao je Janis Sferopulos.

Kolege iz Španije su na to rekle da prevod pitanja nije bio dobar i da je pitanje bilo zapravo "šta je to vidio Sferopulos" u igri i postavi Pabla Lasa pa je zbog toga tražio tajm-aut. Kada je to čuo Sferopulos je rekao: "Izvinite, izvinite, povlačim šta sam rekao, izvinite", pa se konferencija završila pomirljivo.

