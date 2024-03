Srpski zet želi NBA spektakl u Beogradu: "Obožavam Srbiju, jedva čekam da odem opet!"

Košarkaš Klipersa Pol Džordž volio bi da odigra utakmicu protiv Jokića u Srbiji.

Američki košarkaš Pol Džordž oženjen je Srpkinjom Danijelom Rajić, a o Srbiji ima izuzetno lepo mišljenje! Nakon što su Los Anđeles Klipersi savladali Čikago Bulse (126:111), Džordž je govorio o prethodnom ljetu koje je dijelom proveo u Srbiji, ali i o ponovnom dolasku. Ako ništa drugo, možda baš zbog košarke!

Nakon što je ispričao da je Srbija dio njegove kulture jer su mu djeca polu-Srbi, Pol Džordž je otkrio da bi bilo spektakularno kada bi se u Beogradu igrala košarkaška utakmica između njegovog tima i Denvera, čija je prva zvijezda već godinama najbolji igrač lige - Nikola Jokić.

"Obožavam Srbiju, bio sam tu prošlog ljeta, bio sam i u Crnoj Gori, uživao sam tamo. Moja djeca su polu-Srbi i ta zemlja je dio i moja kulture, jedva čekam da odem ponovo tamo", rekao je Pol Džordž, koji trenutno nastupa za Los Anđeles Kliperse. U kratkom razgovoru on se osvrnuo i na mogućnost da njegov tim odigra u Srbiji meč protiv Denver Nagetsa.

"To bi bilo sjajno, NBA liga to treba da organizuje, zašto da ne... Tako su lijepe košarkaška tradicija i kultura tamo, između ostalog. Veliki igrač kao Jokić su iz Srbije, da, bi bilo zabavno", istakao je Amerikanac, koji dobro zna koliko se u Beogradu i Srbiji poštuje kvalitetna košarka. Priliku da to iskusi imao je protiv srpskij igrača u NBA ligi, ali i protiv reprezentacije Srbije.

Pol Džordž je sa nacionalnim timom osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru, kada su Amerikanci upravo Srbiju morali da savladaju za najsjajnije odličje. Što se tiče njegove klupske karijere, u NBA ligi igrao je za Indijanu i Oklahomu prije nego što je stigao u Los Anđeles.