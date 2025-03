U Hrvatskoj ljuti na doček u Francuskoj: "Mi nismo Srbi, niti pričamo srpski"

Burna reakcija iz Hrvatske uoči meča sa Francuskom u Ligi nacija, pošto su domaćini pretpostavili da se radi o Srbima i srpskom jeziku.

Izvor: Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske nastavila je da briljira i u četvrtak je došla do velike pobjede nad Francuskom (2:0) u plej-ofu Lige nacija, a večeras u Parizu pokušaće da dođe i do prolaza u polufinale ovog takmičenja. Hrvati će imati i posebnu motivaciju pošto, kako piše "Slobodna Dalmacija", njihova reprezentacija i novinari nisu imali dobar doček. Štaviše, zovu to "skandalom".

"Jedno je kad te recepcioner u hotelu dok drži tvoj pasoš pita jesi li iz Srbije, iako svugdje u njoj uredno piše Hrvatska, Croatia, pa čak i na francuskom jeziku - Republique de Croatia. A onda još i pita imamo li istu zastavu kao Srbija", piše ovaj list i nastavlja sa utiscima iz Pariza: "No, tu razliku moraju znati u Fudbalskom savezu Francuske. Nešto je sasvim drugo bilo ono što se desilo na konferenciji za medije reprezentacije Francuske dan uoči utakmice".

Kako se objašnjava, problem je nastavo u tome jer je prevodilac umjesto sa francuskog na hrvatski jezik, prevodio ipak na srpski: "Konferencije se rade na jeziku reprezentacije koja je održava, u ovom slučaju francuskom i uz prevođenje na jezik države iz koje dolazi druga reprezentacija".

Zašto nije bio prevod na hrvatski?

Izvor: Baptiste Autissier / PsnewZ / Profimedia

U tekstu se ističe da su Francuzi u Splitu imali prevoditeljku, dok su po dolasku u Pariz imali "aparat sa slušalicama" jer je prevod stizao iz posebne sobe. "Ne bi to bio nikakav problem da nije prevodio na srpski", navodi se i dodaje uz to: "Nije nikakav problem razumjeti čovjeka, čini se da je dobro odradio posao i za razliku od mnogih koji to rade i razumije materiju. Ali, stvar je elementarne pristojnosti i principa. Hrvatski jezik nije srpski. Dovoljno dugo su nam tu priču pokušali prodati u bivšoj državi. Slični su jezici, realno i narodi, ali isti nisu. I da se razumijemo, razumijemo se, ali ovakav gaf je teško razumjeti".

"Valjda ima samo par stotina hiljada Hrvata u ovom dijelu zapadne Evrope pa nije bilo moguće naći hrvatskog prevodioca...", zaključio je tekst novinar "Slobodne Dalmacije", dok se iz Francuske nisu osvrtali na ovo.

Podsjetimo, večeras od 20.45 Francuska dočekuje Hrvatsku, a rezultat će uticati i na raspored kvalifikacionih grupa za Mundijal.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:25 Simi i Luka Modrić Izvor: tiktok/@tiktokbalkans Izvor: tiktok/@tiktokbalkans

