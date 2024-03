NBA superstar oduševljen Partizanom! "Moja žena je Srpkinja i pustila mi je snimke... Kao bande!"

Sjajni košarkaš Los Anđeles Klipersa Pol Džordž oduševljen je Partizanom i njihovim navijačima.

Izvor: YouTube/Avala News/Screenshot

Dobro je poznato da je NBA zvijezda Pol Džordž godinama već u vezi sa Srpkinjom Danijelom Rajić, sa kojom ima i djecu i vjenčali su se 2022. godine, a prethodnog ljeta stigao je da posjeti i Srbiju i region. Džordž je tako nastavio da uči srpski jezik i da saznaje nove informacije o našoj kulturi, dok je sve više zainteresovan i za našu košarku, opet zbog Danijele Rajić.

U svom podkastu koji snima već neko vrijeme, Džordž je razgovarao sa Tajrisom Haliburtonom (Indijana) i ispričao mu je koliko je oduševljen navijačkom kulturom u Evropi, posebno na mečevima Partizana: "Moja žena Daniela je iz Srbije i pokazala mi je snimke navijača Partizana i....crveno...nešto crveno... Crvena zvezda. Bila je to utakmica napolju, dim, baklje, himna, pa onda i samo navijanje... To bi bilo predobro da ima u Americi. Kad sam bio u Srbiji, rekli su mi da je to tamo poput bandi ovdje. Bitno je na kojoj si strani, za koga navijaš, toliko je ozbiljno", kazao je Pol Džordž i oduševio sagovornika.

Naravno, Džordž je tom prilikom prije svega mislio na meč Partizana i Fuenlabrade koji se igrao na otvorenom, a snimci sa tog spektakla obišli su čitavu planetu. Prisjetite se kako je to izgledalo:

Podsjetimo, Danijela Rajić je inače nekadašnja striptizeta koja je "zavela" Džordža i dobila je nadimak "srpska Kim Kardašijan".

