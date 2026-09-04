Bokan prozvao Evroligu pred direktorom takmičenja! "Ostoja, kako se ti osjećaš jer moraš da im daješ debele pare"?

"Dozvolili su sedmorici, osmorici da se igraju sa evropskom košarkom, to je nedopustivo", upozorio je predsjednik KK Budućnost i član Predsjedništva ABA lige.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

ABA liga slavi 25 godina postojanja, a u okviru obiljeđavanja jubileja održan je i Biznis forum sa dva panela, a jedan od njih je bio „Budućnost ABA lige i evropske košarke“.

O ovoj temi govorili su Ostoja Mijailović, predsjednik ABA lige i KK Partizan, Drgaan Bokan, predsjednik Budućnosti i član Predsjedništva ABA lige, Dijego Gijen, direktor takmičenja Evrolige i Tomaž Berločnik, potpredsjednik KK Cedevita Olimpija.

Tokom panela predsjednik Budućnosti Dragan Bokan u prvi plan je stavio prohodnost ka ABA ligi i žestoko kritikovao sadašnje stanje u evropskoj košarci, te odnos Evrolige prema srpskim klubovima.

"U ovom trenutku mislim da je evropska košarka u ozbiljnoj krizi. Novac stvara bolje uslove, novu logistiku, ali razara mnoge stvari. Previše se dala prednost novcu, zaboravili smo da treba da vodimo računa o prohodnosti. UEFA to radi na način da novac donosi brz razvoj i stvaranje profita, ali uz veliku ravnopravnost. U Evropi danas svako ko hoće da ulaže i radi može da dođe u poziciju da bude prvak Evrope. U košarci to nije slučaj. Ja hoću da vjerujem da Garbahosa i Kamil Novak mogu da iznesu pregovore da evropska košarka ne pati. A pati zato što nema prohodnost, što se ne zna ko će sljedeće godine igrati koje takmičenje, ni u Evroligi, ni evrokupu, ni FIBA Ligi šampiona i FIBA Evrokupa. Zato što su dozvolili, sedmorici, osmorici ljudi da se igraju sa košarkom, to je nedopustivo", istakao je Bokan i dodao: "Hoćemo li to da prihvatimo ili mi zajedno iz regiona da pokažemo već sutra da donesemo rješenja, pokažemo da hoćemo prohodnost ka najvećim evropskim takmičenjima. To je i pitanje koje zanima i sve koji žele da investiraju u ovu ligu“.

On je upozorio da je veliki klub širom Evrope u situaciji da ne može da ima sigurne investicije dok se ne riješi pitanje prohodnosti i takmičenja.

„Mnoge klubove nesređenost u evropskoj košarci sprečava da dobiju nove investitore, sprečavaju se i nove investicije u košarci. Stotine klubova u Evropi su u toj nezavidnoj situaciji dok se ta stvar ne riješi. Kada je formirana ABA liga, rekli su da se treba obezbijediti besplatna putovanja, sudije, smještaj.. ABA liga je to obezbijedila 2001. godine. Mi u Budućnosti smo evo za milion evra podigli budžet za igrače u odnosu na prošlu godinu, sa 3,5 na 4,5 miliona i to ništa ne znači i možemo da budemo i lošiji nego prošle godine“, rekao je on, a potom se obratio predsjedniku Partizana.

"G. Drčelić iz Zvezde nije tu, pa ne mogu dobiti od njega odgovor, ali jeste Ostoja. Kako se osjećate kada Partizan, Zvezda moraju da daju pare, ne male pare, ne kotizaciju od stotinu hiljada evra nego značajan novac da bi se takmičili u Evroligi? Evroliga je najbolja klupska košarkaška liga. Šta to sad znači? 2001. godine smo imali gratis takmičenje za klubove, kasnije se to širilo i došli smo na 9 država koji čine ABA ligu. 2026. godine Parrizan i Crvena zvezda treba da plate debele pare da bi igrali Evroligu. Da li je to pravedno, da li je to razvoj košarke? Kako je moguće da najveće evropsko takmičenje igra klub koji je mlađi od dvije godine? Znači treba mi 50-100 miliona evra i mogu da radim šta hoću“, rekao je Bokan.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

"Nismo se dogovorili za ovo pitanje“, našalio se Mijailović, a onda dao dvoj odgovor:

"Meni je ovo 10. sezona da učestvujem u radu u košarci i vidio sam različite promjene. Nije tema da pričam o Partizanu, jer će onda to odjeknuti i neće se pričati o ovom važnom jubileju. Mi smo prošli put do duga od 15 miliona evra do toga da nema duga ni centa i budžet 28 miliona evra. Kako se osjećamo jer plaćamo Evroligi? Ne osjećamo se lijepo. Partizan ima najviše navijača u Evropi, ali imamo i milione navijača širom svijeta i moramo da se prilagodimo i platimo da igramo Evroligu. Mislim da je g. Bokan pokrenuo neke stvari koje su bitne. Nama niko ne brani da još stavimo novca i da pariramo ovim vodećima, ali mislim da to ne vodi nigdje. Dolaze ekipe koji na mare za seleri kep, koji plaćaju penale. Dolazi do velike disproporcije. Mi ne možemo da budemo isto bogati, ali moraju da postoje kriteriji koji nisu vezani samo za novac. ABA liga je 64 igrača poslala u NBA, 50 njih je zaigralo u NBA, to je vrijednost koja ne može da se mjeri novcem. Evroliga je to uredila tako da će emituje franšize koje ćemo mi da kupimo sada, a poslije ćemo da igramo besplatno“, odgovorio je predsjednik Partizana.

Priliku da kaže svoje viđenje dobio je i direktor takmičenja Evrolige Dijego Gijen, ali ostali smo ipak bez konkretnih odgovora.

"Mi razumijemo da postoji problem koji teba da bude riješen između FIBA i Evroliga. To uključuje i nacionalna prvenstva i razumijemo apsolutno da se to treba riješiti kako bi košarka bila održiva i profitabilna. Očigledno nacinalne i regonalne lige su bile i biće ključne za evropsku košarku. Jedino što možemo je da radimo zajedno i da radimo na integraciji i saradnji. Povećali smo broj ekipa u Evrokupu, u isto vrijeme dali smo nekim nacionalnim ligama direktan prolaz. U razgovorima smo sa ABA ligom, grčom liguom i pokušavamo da vidimo kako možemo da povećamo vrijednost evropske košarke. Moramo da imamo održive klubove, investiranje u igrače, bazu navijača, infrastrukturu, razvoj mladih igrača...“, rekao je Gijen.