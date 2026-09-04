ABA liga ima akcije Evrolige! "Kupili smo ih za 50.000 franaka, sada vrijede desetine miliona evra"!

Među akcionarima Evrolige je i ABA liga, otkrio je predsjednk regionalnog takmičenja Ostoja Mijailović.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

okviru obilježavanja 25 godina ABA lige u Ljubljani će danas biti održan i biznis forum sa dva panela o budućnosti ABA lige i evropske košarke.

Ljubitelji košarke pomno prate dešavanja u Evroligi, koja postaje franšizni sistem, a među klubovima koji se bore da potanu franšize su i Partizan i Crvena zvezde. Odluku o tome ko će od sezone 2027/28 postati nove franšize donijeće klubovi-akcionari. U ovom trenutku je 13 klubova koji čine akcionarsku strukturu Evrolige u okviru kompanije ECA "Euroleague Commercial Assets"). To su Real, Barselona, Baskonija, Olimpijakos, Panatinaikos, Fenerbahče, Anadolu Efes, Makabi Tel Aviv, Armani, Bajern, Žalgiris, ASVEL i CSKA, koji je formalno među akcionarima, ali trenutno ne igra zbog sankcija Rusiji.

Zanimljivu informaciju u petak je u Ljubljani otkrio predsjednik ABA lige i predsjednik KK Partizana Ostoja Mijailović, a to je da akcije Evrolige ima i ABA liga.

"Ono što je vrlo važno da znate, a do sada u javnosti nije bila ta vijest, je da ABA liga ima određeni broj akcija u Evroligi, koje je ABA liga pribavila prije nekoliko decenija, to nije bilo juče. Te akcije su plaćene manje od 50.000 švajcarskih franaka, a danas te akcije vrijede nekoliko desetina miliona evra. Tih nekoliko desetina miliona evra danas pripadaju vlasnicima ABA lige, odnosno onim 12 klubova koji su u vlasničkom dijelu", rekao je Mijailović.

Osvrnuo se on i na poslovanje ABA lige ističući da je ona samo u prošloj godini imala profit oko 2,5 miliona evra i da će to biti raspoređeno klubovima kroz dividende.

"Naši prihodi su negde oko 6,4 miliona evra, odnosno 18 odsto veći nego prošle godine. Ono što sa ponosom mogu da kažem da mi već drugu godinu zaredom klubovima raspodjeljujemo dividendu. Znači, naša dobit je bila nešto malo ispod 2,5 miliona evra za prošlu godinu, mi ćemo svim klubovima ravnopravno tu dividendu raspodijeliti. Neki klubovi koji su manji budžetno, čak svojih budžeta danas 30% budžeta pune od dividende ABA lige, i to jeste zaista naša misija. Zapravo, liga i nije toliko jaka koliko je najjači onaj koji je prvi na tabeli, nego koliko je jak onaj koji je posljednji na tabeli. To je način da liga nastavi da se razvija i da se razvije“, istakao je Mijailović.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Istakao je da ABA liga pomaže klubovima da se razvija.

“Za evropske klubove ABA liga je vrhunska prilika. Mi smo pomogli Dubaiju ulaskom prije dvije godine u ABA ligu, to je razvio jedan evropski projekat koji se zaista razvio u jedan vrhunski sportski projekat. Ulaskom u ABA ligu su uspjeli da tu svoju ideju i tu svoju misiju sprovedu i pokažu evropskoj košarci i evropskim najvećim velikanima da oni mogu da se takmiče i da imaju organizaciju koja može da bude kompetentna da za samo dvije godine dođu u nivo da se takmiče sa najvećim klubovima“, rekao je Mijailović.

Koliko vrijedi Zvezda, toliko vrijede Partizan i Zadar Ostoja Mijailović prokomentarisao je i reakciju Crvene zvezde koja je nazadovoljna izborom čelnika ABA lige. "Tu je 12 klubova čiji glas je isti. Svaki klub ima istu vrijednost, koliko vrijedi Zvezda, toliko vrijede i Partizan i Zadar i ostali. Zna se postupak izbora sportskog direktora. Naš sportski direktor Milija Vojinović je podnio ostavku, prije dvije nedjelje, nismo to očekivali, reagovalo je predsjedništvo i raspisali smo javni poziv. Ne bih komentarisao zašto je nezadovoljna Zvezda. Nisam odgovarao na njihova saopštenja, komunicirali smo kao liga, kao predstavnik kluba. Raspravićemo to na Skupštini. Svako ima pravo da bude nezadovoljan. Želimo da izaberemo najkvalitetnije ljude. Zvezda je veliki klub, značajan u ABA ligi, poštujemo njihove primjedbe i želje i raspravljaćemo o tome sutra", zaključio je Mijailović.

Predsjednik ABA lige komentarišući odnos prema ideji NBA Evropa istakao je sjajnu aradnju sa Evroligom, što prilično mnogo govori o opredjeljenju regionalnog takmičenja.

"ABA liga u ovom trenutku samo posmatra NBA Evropu, zato što jednostavno mi kao jedna od najvećih liga u Evropi moramo da posmatramo košarkaške aktivnosti u Evropi. Mi u ovom trenutku imamo saradnju sa Evroligom, imamo plan da se razvijamo i dalje u tom partnerstvu sa Evroligom, ali će ABA liga nastaviti i dalje da se razvija kao samostalna liga udruženih klubova.

NBA Evropa je još uvijek samo, da kažem, ideja... ne znam da li se dešavaju neke veće aktivnosti u Evropi, ali nekada kad pogledate čitavu situaciju, ja ponavljam, jedan sistem može da se razvije koliko ima veliku konkurenciju oko sebe. Znači, sistem koji nema konkurenciju i nema konkurentnost, ne postoji mogućnost za dalji razvoj. Evroliga po meni ima dobru politiku, dosta se razvila, dosta je konkurentno takmičenje. Ugovori u Evroligi, vidjeli ste koliko su porasli i igračima, i trenerima, i budžeti svih ekipa su porasli, tako da naša najbolja i najkvalitetnija liga u ovom trenutku u Evropi je Evroliga, a odmah iza toga je i naša ABA liga“, zaključio je Mijailović.