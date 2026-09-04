ABA liga slavi 25 godina i bira najbolje! Skupština pomjerena, Španac favorit za novog komesara za suđenje!

ABA liga obilježiće 25 godina postojanja nizom događaja i svečanosti u Ljubljani. Na sjednici skupštine koja je pomjerena očekuju se važne odluke za regionalno takmičenje.

Izvor: ABA liga/Igokea/Nenad Vuruna

Regionalna ABA liga ove godine obilježava 25 godina postojanja, a jubilej će biti obilježen nizom događaja i svečanosti u Ljubljani.

Upravo je u Ljubljani sve počelo, u glavnom gradu Slovenije 3. jula 2001. godine održan je sastanak četiri kluba, Budućnosti, Olimpije, Cibone i Bosne i dogovoreno osnivanje lige koja je pod imenom Jadranska počela s takmičenjem u septembru te iste godine.

Na samom startu učestvovali su klubovi iz Hrvatske, Slovenije i BIH, da bi se od naredne sezone priključila Crvena zvezda, dok je Partizan u regionalnoj ligi od četvrte sezone kada je ona proširena na 16 klubova. Tokom 25 godina osim regionalnih ekipa u takmičenje su se uključivali i Makabi Tel Aviv, koji je bio i šampion 2012. godine, zatim Nimburk, Solnok, Levski, a u posljednjim godinama i rumunski kluž, austrijski Beč, te Dubai i najnoviji učesnik Slovan iz Bratislave.

U novj sezoni 2026/27 Aba ligu igraće 20 klubova podijeljenih u dvije grupe, a među njima su i dva bh. predstavnika BIH – Igokea i Bosna. Nakon takmičenja po grupama slijedi plej-of, a šampion će biti odlučen nakon F4 turnira.

Dok se čeka početak ABA lige, zakazan za 25. septembar čekaju se i važne odluke za regionalno takmičenje, a to su izbor novog sportskog direktora, komesara za suđenje, predsednika sudijske komisije i disciplinskog sudije. Sjednica Skupštine na kojima bi ova pitanja trebala da budu riješena zakazana je za danas, ali je ipak pomjerena za subotu u 9 časova.

Jedna od najinteresantnijih odluka trebao bi biti izbor komesara za suđenje, a prema nezvaničnim informacijama, to bi trebao biti bivši španski sudija Mihel Anhel Perez.

U međuvremenu ABA liga će obilježiti 25 godina postojanja održavanjem biznis foruma i gala večeri u Ljubljani.

Na biznis forumu ABA lige biće održana dva panela o budućnosti regionalne i evropske košarke, prvi pod imenom "Budućnost ABA lige i evropske košarke", na kojem učestvovati predsjednik ABA lige i Partizana Ostoja Mijailović, član Predsjedništva ABA lige i predsjednika Budućnosti Dragan Bokan, glavni direktor za takmičenja Evrolige Dijego Gijen, kao i potpredsjednik Cedevita Olimpije, Tomaž Berločnik.

Na drugom panelu pod nazivom "Kako graditi bolji sportski proizvod" učestvovaće direktor ABA lige Dubravko Kmetović, sportski direktor Zenita i nekadašnji košarkaš Sani Bećirović.

Među učesnicima ABA liga biznis foruma ranije je najavljen i izvršni direktor Evrolige Hezus Ćus Bueno, ali prema posljednjim informacijama zbog manjih zdravstvenih problema on ipak nije doputovao u Ljubljanu.

U hali Tivoli, gdje je odigrana prva utakmica ABA lige, i gdje je održano prvo finale večeras nas očekuje gala veče na kojem će biti objelodanjeni rezultati glasanja za 25 najvećih igrača u istoriji ovog takmičenja.

Takođe, biće uručena priznanja najzaslužnijim i najuspješnijim pojedincima i klubovima, ali i partnerima i sponzorima koji su tokom ovih 25 godina pružali značajnu podršku razvoju ABA lige.