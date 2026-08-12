Crvena zvezda je izgleda odlučila da poslije Dejana Stankovića za trenera dovede stranca. Po onome što je rekao generalni direktor Zvezdan Terzić, izvjesno je da će to biti Albert Rijera, nekadašnji trener Celja i Frankfurta.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima rok do petka u ponoć da registruje novog trenera kako bi mogao da sedi na klupi srpskog šampiona protiv Viktorije Plzenj u plej-ofu Lige Evrope. To znači da su minut posle ostavke Dejana Stankovića, koji je nestao posle poraza od Hapoel Berševe, počeli da zvone telefoni čelnika kluba i da Zvezda užurbarno "pretresa" kandidate.

Ko će biti novi trener? Generalni direktor Zvezdan Terzić danas je na opširnoj i burnoj konferenciji za medije potvrdio da Zvezda ima trojicu kandidata, da su sa dvojicom već obavljeni razgovori, a da sa trećim - strancem - tek treba da priča.

Terzić nagovijestio ko će biti novi trener Zvezde

Vidi opis Terzić nehotice otkrio ko je novi trener Zvezde: "Oni rade nešto drugačije od svih" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Iako je Terzić pokušavao da izbjegne direktan odgovor na pitanje o tome s kim se pregovara, između redova je "nacrtao" ko bi mogao da bude novi šef stručnog štaba Crvene zvezde. Po onome što se moglo čuti od njega, gotovo sigurno će biti stranac, i to Španac, a to najvjerovatnije znači Albert Rijera.

Izvor: MN PRESS

"Ja bih volio domaćeg trenera", rekao je Terzić i potom rekao nešto što govori da nasljednik Dejana Stankovića neće biti Srbin: "A, vi znate dobro da Srbija dugo već nema kvalitetne trenere. I to je pitanje za dublju analizu. Nemamo trenere koji mogu da odgovore zahtjevima Crvene zvezde ili imamo, ali je to duboka nepoznanica. Razgovarali jesmo, pretresli smo sve kandidate. Neće proći dugo, a napravićemo promociju novog trenera i imaćemo ga protiv Viktorije Plzenj".

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

"Jedan kandidat jeste stranac, razgovaraćemo sa njim putem video-poziva poslije ove konferencije. Ali, imamo ukupno trojicu kandidata", dodao je Terzić, ne želeći da tvrdi da je odluka već donesena.

Upitan za to da li je Crvena zvezda izgubila identitet pošto su samo trojica "domaćih" igrača bila u startnoj postavi protiv Hapoela, Zvezdan Terzić je istakao da je to trend koji viđa svuda u svijetu - i da na "Marakani" igrače dijele samo na dobre i loše. Isto je i sa trenerima.

"Španci rade drugačije"

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

"Pitate me da li će trener biti domaći ili stranac. Ako dovedemo stranca, biće da je Zvezda izgubila identitet. Da li imamo trenera Srbina? Imate derbi Juventus - Inter ili Totenhem - Arsenal, svi su stranci. Globalizacija je uradila to. Granice su izbrisane. Ako ostanemo zarobljeni u toj priči, crno nam se piše. Zvezda ne može da bude konkurentna. Ne mogu da vjerujem da se postavljaju ta pitanja", rekao je Terzić i podsjetio na svoj "ulov" na čelu Fudbalskog saveza Srbije.

"Doveo sam Havijera Klementa za selektora prije 20 godina, a Španci rade to nešto drugačije od svih ostalih. Nisu oni slučajno prvaci. Posebno ti Baskijci. On je prije toga bio šest godina selektor Španije. Naišao sam na toliko opstrukcija, bušenja, miniranja,... Da ne pominjem ta imena. Sad 20 godina kasnije razmišljamo o nekim Špancima u omladincima, kadetima, u Grafičaru... Oni rade drugačije. Prosto moramo pratiti trendove. Ne možemo razmišljati ko je Srbin, ko je stranac. Igrače dijelim na dobre i loše, tako navijači svuda gledaju. Ja ne vidim da li su Seol i Tiknizjan naši ili nisu", rekao je Zvezdan Terzić.

Da li dolazi Rijera?

Direktno je Zvezdan Terzić upitan i da li je Albert Rijera taj stranac koji bi mogao da dođe u Crvenu zvezdu, nakon što je klub s "Marakane" zimus odustao od njega zbog toga što Celje nije htjelo da ga pusti. Tada se Zvezda ipak odlučila za Stankovića, da bi brzo poslije toga Rijera otišao u Frankfurt, gde se nije proslavio.

"Stil Crvene zvezde nije nikada bio da govorimo o stvarima koje nisu realizovane. Nećemo sebe da dovodimo u lošu pregovaračku pozciju, nećemo odgovarati na ova pitanja. Bićete obaviješteni u naredna dva dana", zaključio je Terzić.

Ko je Albert Rijera?

U pitanju je španski trener (44 godine) koji se takođe spominjao kao želja Crvene zvezde kada se saznalo da Vladan Milojević ne ostaje na "Marakani" (i od povratka Vladana Milojevića takođe nema ništa). Rijera je trenutno bez angažmana nakon što se nije proslavio u Frankfurtu i "otjeran" je za samo nekoliko mjeseci. Imao je veliki sukob sa igračima, pa sa medijima, tako da se tamo ispoljio njegov karakter na koji su mnogi upozoravali, ali se i dalje radi o vrlo zanimljivom treneru.

Rijera je pravio velike uspjehe inače sa slovenačkim Celjem i ovog leta se spominjao kao potencijalni trener Rijeke, međutim do dogovora nije došlo, možda i jer je čekao otvorenu poziciju na drugom mjestu.

Kao trener inače ima "duplu krunu" sa Celjem i izboren plasman u nokaut fazu Konferencijske lige.

Ko su još kandidati za trenera Zvezde?

Izvor: MN PRESS

Osim španskog trenera Rijere, najviše se priča o mladim trenerima iz Srbije - Radomiru Kokoviću i Jovanu Damjanoviću. Uz njih, glavni kandidat je Aleksandar Kolarov, trenutno pomoćnik u stručnom štabu Kristijana Kivua u Interu, odnosno kroz medije se provlače još Nenad Milijaš, Nenad Lalatović, pa čak i Rafael Benitez...

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