Jokić i Vembanjama oči u oči u Beogradu: Francuzi dolaze na megdan Srbiji, čeka nas spektakl

Reprezentacija Srbije dočekuje Francusku u prijateljskom meču u četvrtak od 20 sati. Susret je zakazan u Beogradskoj areni

Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Reprezentacija Srbije dočekuje tim Francuske u prvom od dva prijateljska meča. Dvije evropske sile sastaće se u četvrtak od 20 sati u Beogradskoj areni, a onda će tri dana kasnije u istom terminu igrati u Orleanu. Biće to važna provjera za "orlove" i "trikolore", pa iako nema rezultatski značaj, igra se za prestiž, a posebno će biti zanimljivo vidjeti dvojicu najboljih NBA igrača - Nikola Jokić godinama unazad dominira košarkaškom scenom, dok se od Viktora Vembanjame očekuje da krene istim putem.

Rivalstvo Srbije i Francuske traje godinama, oba tima važe za evropske sile, pa iako meč nema rezultatski značaj, pobjeda će biti jako važna. Na zvaničnim mečevima, Francuska je bila ta koja je posljednji put slavila, pošto je u grupi A na Olimpijskim igrama savladala tadašnji tim Svetislava Pešića 76:75. Sad Francuska dolazi u Beograd sa istom motivacijom, ali novim kapitenom - Viktor Vembanjama će voditi tim.

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"Odlučili smo da Viktor bude naš novi kapiten zbog njegovog uzornog stava, radne etike i svega što nas čeka u budućnosti. Zato, dobro došao i čestitam, Viktore", rekao je selektor Frederik Fatu.

Šta ćemo vidjeti u Beogradskoj areni?

Susret Srbije i Francuske najavljen je kao spektakl. Međutim, gostujući tim neće imati nekoliko zvijezda na raspolaganju. U pitanju su Geršon Jabusele i Timoti Luvavu-Kabaro. Njih dvojica biće na raspolaganju timu pred drugu prijateljsku utakmicu protiv Srbije. Ipak, ovo će biti važna provjera i prilika da se ostvare taktičke zamisli trenera pred važne mečeve. Nas posebno zanima učinak Srbije, koja će već 28. avgusta igrati protiv Islanda u Srbiji, a onda će 31. gostovati Italiji u još jednom prozoru FIBA kvalifikacija za Mundobasket 2027.

S druge strane, Francuzi računaju na Rudija Gobera, još jednu francusku zvijezdu, a tu su i Nadir Hifi i Silvan Fransisko kao dvojica važnih evroligaških igrača. Naravno, tu je i Viktor Vembanjama, o kojem se uvijek priča sa dozom poštovanja i vjere da će iz godine u godinu biti sve bolji igrač.

Kad je Srbija u pitanju, spisak selektora Dušana Alimpijevića nije se mnogo promijenio u odnosu na prethodne FIBA prozore. Iako je postojala nada da ćemo vidjeti nova imena u ekipi, poput kapitena Bogdana Bogdanovića, to se i ovog puta neće desiti.

"Nije problem da pričam o izostancima. Ne postoji nikakva vrsta mistike i negativne konstatacije zašto se neki nisu pojavili, poput Vase, Bogdana, Bogoljuba Markovića, Petruševa, Topića. To su sve igrači koji ili nisu dobili dozvolu svojih klubova. Mogu poslije i ponaosob da kažem to ili postoje opravdani objektivni zdravstveni problemi u ovom momentu. Četrdeset i nešto igrača je bilo na širem spisku, koji ne izlazi u javnost. Tako prvo moramo da se obratimo FIBA, pa spisak od 24 i na kraju objavljen spisak od 18 igrača. Takođe, još jedan kratak osvrt, raduje me da KSS na čelu sa Čovićem obezbjeđuje konekciju i sa mlađim kategorijama, što kroz kondicione trenere, asistente, selektore", rekao je Alimpijević na okupljanju reprezentacije.

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Ipak, najveća svjetska zvijezda, trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić, biće na terenu i vodiće "orlove". Naravno, Alimpijević računa i na Nikolu Jovića, još jednog NBA igrača, a zanimljivo je i to da će Nikola Kusturica i Nikola Džepina dobiti priliku da kao mladi igrači budu dio seniorskog tima.

Tu su i Nemanja Dangubić, Aleksa Avramović, iskusni Dejan Davidovac i Ognjen Dobrić. Alimpijević će računati i na Jovana Novaka, Marka Gudurića, kao važno evroligaško ime, ali i na Nikolu Milutinova, jednog od najboljih centara Evrope. U timu su i Luka Mitrović i Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Stefan Momirov, Nikola Đurišić, pa i Mihailo Petrović, koji je minulu sezonu proveo na koledžu, dok je prije toga bio lider Mege.

Šta je rekao Dušan Alimpijević?

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Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević najavio je spektakl u Beogradskoj areni.

"Svi moramo da budemo zahvalni ovim ljudima koji su odvojili vrijeme da budu uz reprezentaciju. Zahvalni smo im na pristupu i ponašanju, jer kada predstavljate svoju zemlju, to nosi dodatnu odgovornost, ali i lijep pritisak. Svi koji su se odazvali veoma ozbiljno su shvatili svoj zadatak. Uvijek raduje ta prisutna i lijepa doza patriotizma", započeo je selektor Dušan Alimpijević tokom gostovanja na Radio-televiziji Srbije.

Iako je riječ o prijateljskoj utakmici, pripremi za mečeve protiv Islanda i Italije u kvalifikacijama, jasno je da je riječ o jednom od najboljih timova u Evropi.

"Francuska je, uz Tursku, sigurno najkvalitetnija ekipa kada govorimo o sastavu. Imaju i najveći broj NBA igrača u svojim redovima. Te dvije provjere biće nam veoma važne pred duele sa Islandom i Italijom. Želimo tada da isprobamo neke stvari i ispravimo ono što može da se popravi.

Njima će ovo sigurno takođe biti dobra priprema. Biće to svojevrsni spektakl sa dvojicom najboljih košarkaša na terenu, ali i nešto što je najbliže takmičarskom meču u okviru priprema za izazove koji ih očekuju u kvalifikacijama."

Šta je rekao Viktor Vembanjama?

Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Najbolji francuski košarkaš nije krio zadovoljstvo zbog dolaska u Srbiju. "Veoma sam srećan. Jedva čekam utakmicu protiv Srbije u Orleanu, kao i susret sa Slovenijom u Bersiju, da vidim kako se publika promijenila. Znamo da košarka raste u Francuskoj, a prošlo je mnogo vremena otkako sam nosio ovaj dres pred našim navijačima", rekao je Vembanjama za "L’Ekip".

Prvi put će sarađivati sa selektorom Frederikom Fatuom, dok je većinu saigrača već upoznao.

"Ne bih rekao da je ovaj period ključan, ali jeste veoma važan. Za mene, kao i za mnoge druge, ovo je prilika da upoznamo stručni štab i nove saigrače, kao i da postavimo temelje. Mogli bismo da funkcionišemo i narednih ljeta bez ovog okupljanja, ali je svakako bolje da počnemo sada."

Gdje gledati utakmicu?

Susret ova dva tima na programu je u 20 sati. A kako je u Srbiji pravo sportsko veče, sa dvije fudbalske utakmice - Crvena zvezda dočekuje Viktoriju, dok Partizan gostuje Hetafeu - i jednom košarkaškom, očekuje nas pravi maraton. Ljubitelji košarke imaće priliku da na RTS 1 uživaju u prenosu meča između "orlova" i "trikolora".

Meč Crvene zvezde prenosiće se na RTS 2, dok će Partizan dobiti prostor na RTS 3, a potom će se, po završetku utakmice crveno-bijelih, preseliti na RTS 2.

Srbija ima nove dresove

Košarkaška reprezentacija Srbije ulazi u novu sezonu u novom ruhu. "Orlovi" su predstavili garnituru dresova koju će nositi u naredne dvije godine, a javnost će opremu prvi put moći da vidi na djelu 20. avgusta. Novi dres rezultat je nastavka saradnje Košarkaškog saveza Srbije i poznatog sportskog brenda Najki, a prilikom njegove izrade posebna pažnja posvećena je spoju tradicionalnog izgleda reprezentacije i savremenih tehnologija. Za izradu opreme korišćena je Najki Dri-FIT ADV tehnologija, koja bi trebalo da igračima pruži veću udobnost tokom utakmica.

Materijali i konstrukcija dresa napravljeni su tako da omoguće bolju prozračnost, efikasnije odvođenje vlage i veću slobodu pokreta. Na kreiranju nove opreme radili su marketinški tim KSS i Najki, čime je napravljena nova garnitura koja će "orlove" pratiti tokom naredne dvije sezone. Saradnja Srbije i američkog proizvođača sportske opreme nastavljena je nakon što se Najki prošle godine vratio na dres reprezentacije. Prije toga je Srbija godinama nastupala u opremi Pika.