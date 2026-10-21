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Horor na tribinama Parka prinčeva: "Ovo je pariski masakr"

Horor na tribinama Parka prinčeva: "Ovo je pariski masakr"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Koreografija navijača Pari Sen Žermena privukla je dosta pažnje svjetske javnosti, pogotovo u svjetlu događaja u Francuskoj.

Koreografija navijača Pari Sen Žermena privukla Izvor: Walid K / Sipa Press / Profimedia

Fudbaleri Pari Sen Žermena slavili su protiv Barselone sa 4:2, u spektakularnom duelu 3. kola Lige šampiona. Svojih pet minuta imali su i navijači domaćeg tima, koji važe za jedne od najvatrenijih u Evropi. Skoro svi svjetski mediji prenijeli su poruku sa koreografije koja se pojavila preko cijele tribine.

"Pariski masakr" pisalo je uz lik Majkla Majersa, koji motornom testerom siječe grb Barselone. U pitanju je ikona horor filmova, prikazana u opremi Pari Sen Žermena, kako sa krvavim rukama i testerom "presuđuje" rivalu.

U svjetlu svih dešavanja i nereda u Francuskoj, ovaj potez navijača je još više privukao pažnju. Najveće poprište protesta i nereda je upravo u Parizu, ali ovaj duel velikana je odigran kao da je sve u najboljem redu, iako je na snazi čak i policijski čas.

Protesti su počeli prošlog mjeseca, kada su srednjoškolci počeli blokade škola, tražeći bolje uslove školovanja, ali su ubrzo omasovljeni i prešli u velike nerede na ulicama.

Kako je Pari Sen Žermen pobijedio Barselonu?

PSŽ je na Parku prinčeva savladao Barselonu 4:2 i nanio joj prvi poraz u sezoni, uz golove Duea, Ernandeza, Vitinje i Ruiza.

Barselona je dva puta stizala do izjednačenja preko Esparta i Jamala, ali je domaćin u finišu prelomio meč. Katalonci pred El Klasiko brinu i zbog povrede Danija Olma, dok je PSŽ poslao snažnu poruku u Ligi šampiona.

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Tagovi

Liga šampiona Pari Sen Žermen FK Barselona navijači

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