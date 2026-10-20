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Fenerbahče potrošio 100 miliona i ništa ne vrijedi: Razočarao u Ligi šampiona, muk u Istanbulu u 90. minutu

Fenerbahče potrošio 100 miliona i ništa ne vrijedi: Razočarao u Ligi šampiona, muk u Istanbulu u 90. minutu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fenerbahče je ponovo razočarao navijače remijem 2:2 protiv Slavije, uprkos uloženih 98,2 miliona evra u pojačanja.

Fenerbahče odigrao 2:2 sa Slavijom iz Praga Izvor: ALI ATMACA / AFP / Profimedia

Fudbaleri Fenerbahčea i Slavije iz Praga remizirali su 2:2 u Istanbulu u utakmici trećeg kola Lige šampiona.

Domaćin je vodio 2:0 golovima Oguza Ajdina u četvrtom i Mejsona Grinvuda u 11, a gosti su prvo smanjili pogotkom Lukaša Provoda u 15. poslije greške Matea Ganduzija, a izjednačio je Pavel Kačor u 90. minutu.

Ognjen Mimović ostao je na klupi Fenerbahčea svih 90 minuta i vidio šokantan kraj utakmice svog skupocjenog tima, u koji je za ovu sezonu uloženo 98,2 miliona evra. Za ogroman novac dovedeni su Mejson Grinvud iz Olimpik Marseja (39 miliona evra), Sidiki Šerif iz Anžea (19 miliona), Vedat Murići iz Majorke (15,5 miliona), Kodžo Opong došao je iz Nice (12 miliona evra)... I ne pomažu ni najzvučnija pojačanja, Nejtan Ake iz Mančester sitija (za 8,17 miliona) i Romelu Lukaku iz Napolija (šest miliona).

Ipak, trener Ismael Kartal (65) još ne uspijeva da složi kockice, jer je Fenerbahče u Ligi šampiona odigrao neriješeno protiv Rome (1:1), potom ga je deklasirala Aston vila (0:6), a sada nije uspio da pobijedi Slaviju iz Praga (2:2). U domaćem prvenstvu Fenerbahče je treći, sa tri boda manje od lidera Galatasaraja.

Simić sa Sabahom izgubio od Dortmunda

Dortmund je u Bakuu savladao Sabah 2:1, a dvostruki strijelac bio je Serhu Girasi, u 15. i 53. minutu. Strijelac za šampiona Azerbejdžana bio je Aden Mekarti u 39. minutu, a srpski internacionalac Veljko Simić odigrao je cijeli meč za Sabah.

(Tanjug/MONDO)

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Liga šampiona FK Fenerbahče Slavija Prag

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