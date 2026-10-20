logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Barselona naišla na boljeg od sebe - moćni Pari Sen Žermen! Šampion Evrope prvi bacio na pod Jamala

Barselona naišla na boljeg od sebe - moćni Pari Sen Žermen! Šampion Evrope prvi bacio na pod Jamala

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Barselona doživjela prvi poraz u sezoni - na gostovanju Pari Sen Žermenu.

PSŽ pobijedio Barselonu 4:2 Izvor: Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

U spektakularnom meču Lige šampiona odigranom večeras na stadionu "Park prinčeva", PSŽ je savladao Barselonu rezultatom 4:2. Čak četvorica igrača su se povrijedila u derbiju na "Parku prinčeva" (Dembele, Kvarachelija, Markinjos i Dani Olmo), Lamin Jamal je opet propisao svoju magiju, ali nije ona večeras vrijedila u sudaru protiv dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope.

PSŽ je poveo u 38. minutu kada je Dezire Due preciznim udarcem savladao golmana Barselone, do tada odličnog Đoana Garsiju. Uslijedilo je ludo drugo poluvrijeme sa pet golova, počev od onog kojim je mladi Ćavi Espart u 55. minutu poravnao na 1:1 snažnim udarcem nakon duplog pasa.

Lukas Ernandez donio je poslije toga novu prednost Parižanima glavom poslije kornera u 72. minutu, a završnica je bila filmska. Lamin Jamal je ponovo izjednačio u 79. minutu, pogodivši nestvarno - lijevom nogom poslije trka po desnoj strani, na način na koji niko na stadionu nije očekivao.

Ipak, na nesreću Barselone, samo dva minuta kasnije Vitinja je sjajnim i preciznim udarcem vratio prednost domaćima (81'). Nije prošlo mnogo od toga, a konačnih 4:2 postavio je Fabijan Ruiz u 86. minutu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga šampiona FK Barselona Pari Sen Žermen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC