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Šta se desilo Virdžilu van Dajku? Enfild zanijemio zbog njegovog kiksa u Ligi šampiona

Šta se desilo Virdžilu van Dajku? Enfild zanijemio zbog njegovog kiksa u Ligi šampiona

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Kapiten i lider Liverpula Virdžil van Dajk napravio ogroman kiks umeču protiv Viljareala u Ligi šampiona.

Veliki kiks Virdžila van Dajka Izvor: Shutterstock

Gledali su se u nevjerici međusobno navijači Liverpula u utorak uveče na Enfildu, šokirani zbog velikog kiksa kapitena svog tima Virdžila van Dajka. U 4. minutu utakmice Lige šampiona protiv Viljareala, Holanđanin je katastrofalno reagovao i izbio loptu ka gruzijskom napadaču Žoržu Mikautadzeu.

Ofanzivac Viljareala je prihvatio taj poklon, namjestio se na šut i lako savladao takođe iznenađenog golmana Liverpula Alisona.

Pogledajte Van Dajkov kiks i gol Mikautadzea.

Pogledajte

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Kiks Virdžila Van Dajka na Liverpul Viljareal u Ligi šampiona
Izvor: Viaplay/Screenshot
Izvor: Viaplay/Screenshot

Liverpul je ostao u takvom šoku da je Viljareal prije isteka pola sata poveo 2:0 na Enfildu. Serđi Kardona istrčao je u situaciju "jedan na jedan" sa golmanom Alisonom poslije još jedne loše reakcije odbrane favorita, a na odličnu asistenciju Nejtana Salibe. Nisu mogli da vjeruju navijači "redsa" šta gledaju u meču koji je trebalo da bude lak za njihov tim...

Pri zaostatku 0:2, Liverpul se stabilizovao i počeo da pogađa. Argentinac Aleksis Mek Aliaster dao je atraktivan gol glavom poslije kornera, poslavši loptu u mrežu sa prve stative, preko gužve u petercu gostiju. Tim potezom je dao energiju svom timu i vjeru u skori preokret poslije veoma neprijatnog početka za engleskog velikana.

Tik pred odlazak na odmor, Ronald Arauho je pogodio za 2:2.

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Tagovi

Liga šampiona Virdžil van Dajk Liverpul Viljareal

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