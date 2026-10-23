Navijačima Borca dozvoljen povratak u BIH, suđenje u februaru!

Uhapšenim navijačima Borca sud u Atini dozvolio povratak kući, a naredne godine moraju da se pojave na sudu.

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Osnovni sud u Atini nakon današnjeg ročišta odlučio je da 11 navijača Borca koji su uhapšeni 15. oktobra pred duel Panatinaikosa i Borca mogu da se vrate kući.

Suđenje jedanaestorici navijača Borca biće nastavljeno 1. februara naredne godine.

Sud u Atini danas je ovoj grupi navijača zabranio prisustvo sportskim događajima u Grčkoj u narednih pet mjeseci.

Nije poznato kada će tačno navijači Borca vratiti u Banjaluku, očekuje se da to bude u narednih nekoliko dana, nakon što se srede administrativni detalji i bude isplaćen honorar za advokata koji ih je zastupao pred sudom.

Podsjetimo, 11 navijača Borca uhapšeno je u Atini u srijedu 15. oktobra nakon incidenata sa grčkim navijačima, a potom i sukoba sa policijom ispred hotela u kojem su bili smješteni.

Oni su prošle subote pušteni da se brane sa slobode, uz obavezu javljanja u policijsku stanicu, a danas je održano ročište u sudu u Atini.