Marinović: Hvala Cazinu na gostoprimstvu! Nadarević: Ljudi ovdje su željni dobrog fudbala!

Trener Borca Vinko Marinović i njegov kolega iz Krajine Safet Nadarević saglasni da je duel dvije ekipe u Kupu BIH bio pravi fudbalski praznik.

Izvor: MONDO/Arena Screenshot

Banjalučki Borac u srijedu je kao gost pobijedio u Cazinu ekipu Krajine rezultatom 2:0 i tako izborio plasman u osminu finala Kupa BIH.

Nakon duela treneri Vinko Marinović i Safet Nadarević složili su se da je obo bio fudbalski praznik u Cazinu.

"Mislim da smo dobili utakmicu sasvim zasluženo. Možda smo to prvo poluvrijeme imali dvije-tri prilike koje nismo iskoristili, onda naravno uđeš u drugo poluvrijeme, možda malo i nervoze, ali ipak uspjeli smo dati gol na vrijeme i mnogo je bilo lakše poslije toga, jer ove utakmice su uvijek teške, uvijek su neizvjesne, pogotovo u Kupu. I Kup je uvijek takvo takmičenje gdje jednostavno nema favorita i gdje jedna greška može da vas odvede ili, možda, malo slabije izdanje može da vam donese da ne prođete u naredno kolo. Čestitam momcima, naravno, i evo već za dva dana dolazi nam subota i okrećemo se novoj prvenstvenoj utakmici, u prvenstvu. Hvala domaćinu na zaista sjajnom prijemu i mislim da je dosta došlo i publike i mislim da su imali danas i prilike vidjeti dosta nekih dobrih poteza. Sve u svemu, ovaj, još jednom hvala im na gostoprimstvu", rekao je Marinović.

Trener Krajine Safet Nadarević ponosan je na svoju mladu ekipu.

"Znamo protiv koga smo igrali, znamo kakva je kakva je ekipa, ko je Borac i ja sam sretan zbog ovih momaka. Znači, ovo nije bila prijateljska utakmica, ovo je bio Kup i drago mi je zbog njih, jer oni su danas bili na izlogu. Imam tu par momaka koji su vrijedni poziva reprezentacije, znači U-17, U-19. Znači, imamo tu momaka koji igraju sa 17, 18 godina, 16. Znači, ja sam prezadovoljan danas, dali su svoj maksimum koliko su god mogli. Nemam šta da kažem momcima, ostavili su srce na terenu. Ono što sam ja i tražio od njih, tražio sam da igraju, znači da izađu, da daju sve od sebe, to su oni uradili i ja im čestitam od srca. Borcu čestitamo, znamo, i želim im puno uspjeha u Evropi", rekao je Nadarević.

Potom je dodao da ovoj regiji nedostaje dobrih fudbalskih utakmica.

"Ovi su ljudi željni, ovaj kanton je željan ovoga, jer mi nemamo u Premijer ligi nikoga. Znači, imamo tu Jedinstvo, ovo je sve Druga liga i tako, normalno da ljudi su željni ovdje ovdje, da smo u većem rangu 100% bi svaka utakmica bila ovakva. Al' eto, šta je tu je, nadamo se boljem, jer uklubu radimo stvarno, mnogo, krenuli smo raditi sa mladim igračima, stvarno radimo dobre stvari i ja mislim za kroz godinu-dvije, ako Bog da, da će biti ovakvih utakmica", poručio je Nadarević.