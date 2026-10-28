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Borac se namučio, ali slavio u Cazinu: Stojan Vranješ započeo, Ante Roguljić završio posao

Borac se namučio, ali slavio u Cazinu: Stojan Vranješ započeo, Ante Roguljić završio posao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Banjalučki Borac plasirao se u osminu finala Kupa BiH.

Krajina Borac Kup BiH Izvor: MONDO

Krajina iz Cazina, član Druge lige Federacije BiH grupa "Zapad", dobro je parirala favorizovanom Borcu, ali su Banjalučani u drugom poluvremenu ipak odigrali bolje i plasirali se u narednu rundu Kupa BiH.

Goloce za "crveno-plave" postigli su Stojan Vranješ i Ante Roguljić.

  • KRAJINA - BORAC 0:2 (0:0)
    /Vranješ 51, Roguljić 82/

Odlučio je Vinko Marinović da "promiješa" sastav, koji je stvorio nekoliko prilika pred golom domaćih, ali je ipak ostalo 0:0. Najbolju priliku imao je Stojan Vranješ, kada je precizno gađao iz slobodnog udarca, ali istakao se golman Krajine Kosovar Jahaj.

Imali su i domaći nekoliko prilika, ali Damjan Šiškovski se nije dao iznenaditi, pa gledaoci u Cazinu nisu vidjeli golove.

Nije dugo trebalo gostima u nastavku da stignu do prednosti. U 51. minutu Vranješ je šutirao glavom, na loptu je natrčao Amir Hušić i zakucao je u sopstvenu mrežu.

Bili su Banjalučani bolji u nastavku, a Ante Roguljić u 82. minutu potvrdio je trijumf za prolaz u osminu finala Kupa BiH.

  • KRAJINA: Jahaj, Bosnić, Alešević, Baltić, Mujkić, Babić, I. Nuhić, Muharemović, Karajković, Hušić, Čataković. Trener: Safet Nadarević.
  • BORAC: Šiškovski, Paskval, Saničanin, Perić, Vuković, Rogan, Riđan, Kukavica, Vranješ, Milak, Ogrinec. Trener: Vinko Marinović.

U ostalim mečevima, Sloga je rutinski slavila protiv Romanije na Palama, a španski fudbaler Havi Kueto već u prvom poluvremenu stigao je do het-trika. Zvijezda Gradačac, član Prve lige Federacije BiH, iznenadila je i eliminisala Velež iz Mostara.

KUP BIH - ŠESNAESTINA FINALA:

  • Brotnjo - Travnik 1:2
  • Krajina (Cazin) - Borac 0:2
  • Famos - Leotar 1:0
  • Zvijezda (Gradačac) - Velež 2:1
  • Proleter (Dvorovi) - Čelik 1:1 penali 1:4
  • Romanija - Sloga 0:4
  • Slavija - Čapljina 0:1
  • TOŠK - Rudar Prijedor 5:2
  • Bosna (Visoko) - Majevica 5:2
  • Posušje - Vitez (18.00)
  • GOŠK - Široki Brijeg (20.30)

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Tagovi

Kup BiH FK Borac FK Krajina Cazin

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