Željezničar izbacio Slobodu iz Kupa BiH: Pejić presudio Tuzlacima na Tušnju

Željezničar je pobijedio Slobodu 1:0 na Tušnju i plasirao se u osminu finala Kupa BiH.

Izvor: Anis Sovsic/FK Zeljeznicar

Fudbaleri Željezničara plasirali su se u osminu finala Kupa Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad Slobodom na Tušnju.

Sarajevski tim slavio je rezultatom 1:0, a trenutak odluke dogodio se u 29. minutu, kada je dosuđen jedanaesterac za goste.

Muharem Husković se dobro snašao između igrača Slobode i izborio penal nakon što ga je u kaznenom prostoru prekršajem zaustavio Hamza Redžić. Odgovornost je preuzeo Aleksa Pejić, koji je bio siguran sa bijele tačke i donio prednost Željezničaru.

Sloboda je u nastavku pokušala da dođe do izjednačenja, a najbolju priliku imala je u 55. minutu. Nakon odličnog centaršuta Alija sa lijeve strane, Belmin Mešinović je šutirao glavom, ali je prečka spasila Željezničar.

Dodajmo da je u 85. minutu trener Slobode Edis Mulalić dobio crveni karton nakon jedne burne rekacije prema Antoniju Bandiću koji je bio glavni sudija na današnjem meču.

Gosti su sačuvali minimalnu prednost do kraja susreta i izborili plasman u osminu finala. Željezničar se tako pridružio Igmanu, Radniku, Tomislavu i Zrinjskom, koji su ranije danas čekirali kartu za narednu fazu takmičenja.

KUP BIH:



Danas:



Igman – BSK 3:3 (penali 5:3)

Tomislav – Sarajevo 1:1 (penali 4:3)

Zvijezda 09 – Radnik 0:1

Laktaši – Zrinjski 1:3

Sloboda – Željezničar 0:1

Srijeda (28. oktobar):

Brotnjo – Travnik (13.00)

Krajina (Cazin) – Borac (13.00)

Famos – Leotar (13.00)

Zvijezda (Gradačac) – Velež (13.00)

Proleter (Dvorovi) – Čelik (13.00)

Romanija – Sloga Meridian (13.00)

Slavija – Čapljina (13.00)

TOŠK – Rudar Prijedor (13.00)

Bosna (Visoko) – Majevica (13.00)

Posušje – Vitez (18.00)

GOŠK – Široki Brijeg (20.30)