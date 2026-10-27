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Borac gostuje u Cazinu: Banjalučani kreću po trofej, Krajina prva prepreka u Kupu BiH

Borac gostuje u Cazinu: Banjalučani kreću po trofej, Krajina prva prepreka u Kupu BiH

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Karlo Perić najavio je gostovanje Borca Krajini u Cazinu u šesnaestini finala Kupa BiH.

Karlo Perić Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Prvog dana takmičenja u Kupu BiH vidjeli smo iznenađujuću eliminaciju dva premijerligaša Sarajeva i BSK-a, tako da će banjalučki Borac izuzetno ozbiljno morati da shvati gostovanje Krajini u Cazinu.

Banjalučani će svoj meč šesnaestine finala igrati u srijedu od časova protiv tima koji se takmiči u Drugoj ligi Federacije BiH, grupa "Zapad".

"Naravno, ambicije su najviše - da osvojimo kup BiH. Naravno, jedva čekamo utakmicu i spremni smo. U dobrom smo ritmu, nanizali smo i par pobjeda, evropskih i ligaških, tako da u istom ritmu želimo nastaviti i u Kupu BiH", poručio je fudbaler Borca Karlo Perić.

Napadač "crveno-plavih" dugo je bio van terena zbog povrede, a ove sezone upisao je samo dva nastupa u prvenstvu.

"Vratio sam se konačno na teren i nadam se da ćemo nastaviti gdje smo stali i da ću pridonijeti ekipi golovima i radom", poručio je 25-godišnji ofanzivac.

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Tagovi

FK Borac Kup BiH Karlo Perić FK Krajina Cazin

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