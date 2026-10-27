Bruka Sarajeva u Kupu BiH: Bordo tim džaba "trenirao" protiv Želje i ispao od posljednjeplasiranog tima Prve lige FBiH!

Već na startu Kupa BiH imamo prvorazrednu senzaciju – Sarajevo ne nastavlja takmičenje!

Izvor: FK Sarajevo

Senzacija na startu Kupa BiH – Tomislav kao posljednjeplasirani tim Prve lige FBiH eliminisao je ekipu Sarajeva, jednog od glavnih favorita za osvajanje trofeja! Federalni "fenjeraš" je do pobjede nad favorizovanim timom sa Koševa stigao boljim izvođenjem jedanaesteraca (4:3), nakon što poslije završnog zvižduka Harisa Halkića nismo znali ime pobjednika (1:1).

Ekipa Zorana Zekića, koja je u ovaj meč ušla nakon, kako je napisano na klupskim kanalima na društvenim mrežama, "lakšeg treninga" protiv Željezničara (2:0)došla je do prednosti u 22. minutu, kada je Bartol Barišić udarcem sa 18 metara poslao loptu iza leđa Ivana Sablje.

Ipak, ekipa koja trenutno zauzima posljednje mjesto u Prvoj ligi FBiH uspjela je da odgovori favorizovanim gostima. Jasmin Osmić je u 39. minutu prošao po desnoj strani i uputio prizeman centaršut prema Petru Banoviću, koji je savladao Sanina Mušiju.

Izvor: FK Sarajevo

Mreže su mirovale do kraja susreta, pa su uslijedili penali. U prvoj seriji bili su precizni Marko Ćerdić i Agon Elezi, dok je Tomislav prednost stekao u drugoj seriji. Pogodio je Stipan Križanac, nakon čega je Leo Mikić poslao loptu preko prečke. Sigurni su u trećoj i četvrtoj seriji bili Jasmin Osmić i Josip Miloš za Tomislav, odnosno Ivan Šarić i Selmir Pidro za Sarajevo.

Ukazala se na početku pete serije prilika Farisu Hasiću da okonča dramu, ali je Sanin Mušija pročitao njegovu namjeru i produžio nadu Sarajeva. Bartol Barišić je morao da pogodi da bi se ušlo u šestu seriju, ali je šutirao pored gola.

Takmičenje je poslije penala završio i BSK, koji je u Konjicu protiv Igmana ispustio prednost od dva gola koju je stekao sredinom drugog dijela (1:3).

Ekipa Igmana je u 8. minutu pogotkom Tarika Brutusa došla do vođstva koje je, međutim, već do odlaska na odmor ispustila. Danko Radić je u 33. minutu anulirao zaostatak, dok je osam minuta kasnije za preokret pogodio Miloš Savić koji je u 49. minutu bio strijelac za 1:3.

Nije ta prednost, međutim, bila dovoljna debitantu u Premijer ligi BiH da u 90 minuta izbori nastup u drugom krugu. Faris Zubanović je sredinom drugog dijela vratio u život domaće, da bi potom golmana "romantičara" Aleksu Stupara matirao i u prvom minutu nadoknade i tako uveo meč u "raspucavanje" jedanaesteraca koje je Igman riješio rezultatom 5:3. Presudan je na kraju bio promašaj Nedima Keranovića u trećoj seriji.

Na kraju, plasman među 16 najboljih izborio je i Radnik, koji je u komšijskom derbiju u etno-selu Stanišići minimalno porazio Zvijezdu 09 (0:1). Utakmicu je prelomio Indi Zeb Bonen, Belgijanac u redovima Radnika, koji je pobjedonosni pogodak postigao u 87. minutu.

Preostalih 11 utakmica ove faze takmičenja biće odigrano sutra (srijeda).

KUP BiH – šesnaestina finala

Igman – BSK 3:3 (penalima 5:3)

Tomislav – Sarajevo 1:1 (penalima (4:3)

Zvijezda 09 – Radnik 0:1

Laktaši – Zrinjski (18.00)

Sloboda – Željezničar (20.30)

Srijeda (28. oktobar):

Brotnjo – Travnik (13.00)

Krajina (Cazin) – Borac (13.00)

Famos – Leotar (13.00)

Zvijezda (Gradačac) – Velež (13.00)

Proleter (Dvorovi) – Čelik (13.00)

Romanija – Sloga Meridian (13.00)

Slavija – Čapljina (13.00)

TOŠK – Rudar Prijedor (13.00)

Bosna (Visoko) – Majevica (13.00)

Posušje – Vitez (18.00)

GOŠK – Široki Brijeg (20.30)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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