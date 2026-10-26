"Željo" u krizi, a dolazi kup-okršaj sa Slobodom: "Ne tražimo izgovore, svi igrači traže svoje mjesto u ekipi"

David Muslera najavio je duel sa Tuzlacima (utorak, 20.30) u prvom kolu Kupa BiH.

Izvor: Promo/FK Željezničar Sarajevo

Željezničar je u rezultatskoj krizi – za pobjedu ne zna već pet utakmica.

Nakon što su na Grbavici, u zaostalom vječitom derbiju 2. kola odigranom 9. septembra, porazili Sarajevo rezultatom 2:0, puleni španskog trenera Davida Muslere nanizali su tri remija i dva poraza. Posljednji je uknjižen proteklog vikenda kada se ekipa Zorana Zekića revanširala plavima za septembarski poraz.

Željezničar je tako peti na tabeli sa 13 bodova, a u utorak se okreće početku takmičenja u Kupu BiH, u kojem nije mogao da dobije težeg protivnika iz reda onih "slabijih". Gostovaće na Tušnju ekipi Slobode, koja je poslije 11 kola trećeplasirana u Prvoj ligi FBiH.

"Ovo su utakmice u kojima, ako izgubimo, ispadamо iz takmičenja. Siguran sam da ćemo dati sve od sebe kako bismo prošli u narednu fazu", rekao je Muslera, osvrnuvši se na situaciju oko igračkog kadra:

"Čekamo rezultate pregleda za Pilota i nadam se da nije ništa ozbiljno. Cvetanoski i Sedorf su dobili zeleno svjetlo i sutra će biti na spisku igrača. Ne tražimo izgovore. Imamo širok igrački kadar. Svi igrači žele da igraju i traže svoje mjesto u ekipi. Sa igračima koji su nam na raspolaganju pokušaćemo da pružimo maksimum."

Meč u Tuzli počeće u 20.30 časova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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