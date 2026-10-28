Nakon evropskih obaveza, rukometaši Borca okreću se domaćem prvenstvu, gdje će u četvrtak od 18 časova pred svojom publikom igrati veliki derbi protiv Izviđača iz Ljubuškog.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Obaveze u Evropi i dvomeč sa grčkim PAOK-om su iza rukometaša Borca, koji se nakon eliminacije iz EHF Evropskog kupa okreću obavezama u domaćem prvenstvu.

Banjalučani su ispali sa međunarodne scene, tako da će sve snage usmjeriti ka Premijer ligi BiH. Već u četvrtak očekuje ih veliki derbi u prvenstvu - u banjalučki "Borik" dolazi aktuelni šampion i lider Izviđač iz Ljubuškog.

"Decenijama je ovo jedan od najvećih derbija u BiH i uvijek to bude jedna od najboljih utakmica sezone, i u Banjaluci i u Ljubuškom. Nisam nešto puno ni razmišljao o njima i o njihovoj snazi, nego sam gledao da popravimo nas, da se prije svega ono iz Soluna ne ponavlja, da popravimo našu igru, da pometemo u našem dvorištu", jasan je Mirko Mikić, trener "crveno-plavih".

Ipak, svjestan je da pripremajući se za predstojeću utakmicu mora da razmišlja i o protivniku.

"Naravno da smo ih malo skautirali i pokušali naći neke slabosti o kojima ne treba ni pričati prije utakmice, ali svaka ekipa ima svoje slabosti i mi vidimo svoju šansu, prvenstveno na našem terenu. Još ako bude dvorana ispunjena… Moramo da se postavimo tako da se mi pitamo, svaku utakmicu to govorim, tako i ovu sutra."

Igračima neće biti potrebna posebna motivacija.

"Svjesni smo važnosti utakmice. Ne razmišljamo pretjerano o njima, o tome koliko su jaki, nego je fokus da mi budemo bolji i da pronađemo njihove slabosti. Mislim da je to taj neki mentalni pristup utakmici kojim se mora ići jer ostalo bi sve bilo pogubno po nas. Spremamo se, motivisani smo, puni samopouzdanja", poručuje Mikić.

Pobjeda najbolji oporavak

Vidi opis Borac dočekuje Izviđač, Mikić poručuje: Već decenijama najbolja utakmica u BiH, igrači su svjesni toga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 10 / 10

Duel sa "skautima" dolazi poslije dva meča sa Grcima, gdje je ostvaren polovičan učinak. Veoma loš prvi meč protiv PAOK-a odlučio je putnika u narednu fazu takmičenja, ali su Banjalučani u revanšu ipak stigli do pobjede i časno se oprostili od Evrope.

"Potrošnja je velika, ali veliki je i benefit. Postoji ta neka teorija u fizičkoj pripremi da je pobjeda uvijek najbolji oporavak. Bolja i od teretane, i od sna i od svega. Daje ti nekako dodatnu energiju. Jeste činjenica da smo se mnogo potrošili, da je većina tih igrača, za koje sam ja smatrao da treba da igraju, odigrala više minuta nego inače, zato što nam je bio imperativ da pobijedimo barem jedan razlike, upravo zbog Izviđača i svega onog što nam slijedi."

"Moram da ih držim 'nabrijanim'"

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Mladi stručnjak je pred velikim izazovom da, nakon kratkog evropskog izleta, ekipu fokusira na domaća takmičenja.

"Bez obzira na potrošnju, malo smo uspjeli i da se oporavimo, igrači su motivisani. Na meni je da ih držim nekako, kako se to kaže žargonski, 'nabrijanim'. Ono što je pozitivno u ovom slučaju jeste to što oni shvataju šta je Izviđač i šta nosi utakmica sa Izviđačem svake sezone, pa tako i ova sutrašnja utakmica, tako da neće biti potrebno neko dodatno vrijeme da gubim energiju na dodatnu motivaciju."

Nema vremena za slavlje

Pokazao je revanš duel sa rivalom iz Soluna da borčevci imaju šta da pokažu protiv najkvalitetnijih rivala.

"Da budem iskren, mene raduje pobjeda jer se nadam da su oni shvatili koliko mogu. Ja sam zaboravio utakmicu. Uvijek govorim, i rekao sam čak na presu pred PAOK, i kad je dobro i kad je loše, ljepota je sporta - nema se vremena. Nažalost, nema se vremena da slaviš puno. Dobro nam je došla pobjeda. Meni ne nužno, ja sam svaku utakmicu motivisan, kao uostalom i većina igrača, nemam ja tu šta ni kriti, posebno protiv jakih protivnika. Tako da meni nešto nije pretjerano mnogo donijela, osim toga što se nadam da su igrači shvatili da mogu igrati."

Vidi opis Borac dočekuje Izviđač, Mikić poručuje: Već decenijama najbolja utakmica u BiH, igrači su svjesni toga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 8 8 / 8

Kao i uvijek, od igrača će u svakom trenutku tražiti maksimum na terenu, jer samo tako mogu se ostvariti ciljevi.

"Poenta onog što sam rekao odmah nakon utakmice: da moraju shvatiti da niko ne smije ići ispod 100 odsto. Znam da jeste floskula sa pres-konferencija, i trenerska i sportska, ali jednostavno je - čim nismo na 100 odsto, imamo ozbiljnih problema. Na utakmici protiv PAOK-a, iskren da budem, u nekim momentima pojedini igrači su prelazili svoj maksimum, gdje ja nisam to viđao ranije. Tu energiju, tu borbu, tu izdržljivost, i to je ono što me raduje. Tako da sigurno jedan zamah za sve što nam slijedi, a posebno za sutra", zaključio je trener Borca.

Uz "Lešinare" do pobjede

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

I Nikola Ivanović slaže se sa Mikićem. Vjeruje da će dobre stvari iz dvomeča sa PAOK-om igrači prenijeti na teren i u duelu sa Izviđačem, dok ono loše nastoje što prije da zaborave.

"Sigurno najbolja utakmica za nas, a i generalno jedna od boljih u ligi u cijeloj sezoni. Adrenalina sigurno neće nedostajati. Svi smo motivisani i jedva čekamo tu utakmicu. Nadamo se pobjedi, kao i svaki put. Nakon prve utakmice protiv PAOK-a, u kojoj smo malo podbacili, imali smo još veću želju da pokažemo da to nije realna slika i da imamo šta da pokažemo. I nadam se da ćemo tako nastaviti sad protiv Izviđača. Ako tako bude, mislim da je pobjeda gotovo sigurna."

Naravno, veliku ulogu u sutrašnjem derbiju imaće i navijači. Publika u "Boriku" sigurno će biti dodatni vjetar u leđa igračima Borca.

"Često su tu Lešinari, a često se i ove druge dvije tribine popune. To je meni posebno drago, kad dođu djeca i generalno porodični ljudi i to stvarno bude nešto posebno. To je sigurno veliki, veliki plus za nas", naglasio je lijevi bek "crveno-plavih".

Zbog obaveza u Evropi, Borac je do sada u Premijer ligi BiH odigrao samo jednu utakmicu, u kojoj je ubjedljivo savladana Vogošća. S druge strane, Izviđač je u tri meča ostvario maksimalan učinak.