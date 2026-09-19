Jesen u Evropi je spektakularna: 10 destinacija koje morate vidjeti u sezoni zlatnih i crvenih boja (FOTO)

Pogledajte 10 spektakularnih destinacija gdje šume, planine i vinogradi postaju prava paleta crvenih, zlatnih i narandžastih boja, a neke od njih nalaze se mnogo bliže nego što mislite.

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Jesen u Evropi donosi prizore kao sa razglednice - šume postaju zlatne, crvene i narandžaste, planinske doline dobijaju potpuno novu atmosferu, a vinogradi mijenjaju boju iz nedjelje u nedjelju.

Za razliku od sjeveroistoka SAD, gdje sezona jesenjih boja traje kratko i teško je pogoditi pravi trenutak, u Evropi jesen zbog različitih nadmorskih visina i klimatskih zona traje mnogo duže. Zato se od septembra pa sve do novembra mogu pronaći mjesta koja izgledaju kao da su prekrivena zlatnim tepihom.

Evo deset destinacija koje su posebno impresivne u jesenjim mjesecima.

Bled, Slovenija

Bled je jedna od najpoznatijih slovenačkih destinacija, a jesen je idealno vrijeme za posjetu jer su ljetnje gužve mnogo manje.

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Okruženo šumama u jesenjim bojama, Bledsko jezero izgleda posebno atraktivno. Možete iznajmiti čamac ili jednostavno krenuti u šetnju oko jezera, za šta je potrebno oko sat i po vremena.

Bavarske Alpe, Njemačka

Bavarske Alpe privlačne su tokom cijele godine, ali u jesen dobijaju posebnu čar. Boje počinju da se mijenjaju već u septembru na višim predjelima oko Cugšpice, najvišeg vrha Njemačke, a zatim se postepeno spuštaju ka dolinama.

Prelepi pejzaži u Bavarskoj

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Ako planirate posjetu, grad Fisen odlična je baza za istraživanje okolnih planina i staza. U blizini je i čuveni dvorac Nojšvanštajn, koji u jesen izgleda još impresivnije.

Lake District, Engleska

Engleski Lake District vijekovima privlači putnike i ljubitelje prirode. U jesen su posebno lijepa jezera Butermir i Koniston, okružena šumama i planinama.

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Mirna voda jezera često savršeno odražava okolne brežuljke prekrivene jesenjim lišćem, pa je ovo idealna destinacija za duge šetnje i fotografisanje.

Transilvanija, Rumunija

Transilvanija nije samo zemlja legendi o Drakuli. Jesen je jedno od najboljih godišnjih doba za istraživanje Karpata, kada šume dobijaju intenzivne crvene, narandžaste i zlatne nijanse.

Ljudi sede u kafićima u Rumuniji

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Obavezna stanica je zamak Bran, poznat kao Drakulin zamak, dok je Brašov odlična baza za obilazak planina i okolnih sela.

Pertšir, Škotska

Kada se govori o evropskim jesenjim pejzažima, Škotska je gotovo nezaobilazna. Pertšir, oblast između škotskih visoravni i nizija, posebno je atraktivan tokom jeseni.

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Tu se nalazi i čuvena živa ograda Meiklur, kao i šuma Ermitaž sa vodopadima i starim ruševinama. Porodice mogu posjetiti i "Zaaranu šumu" kod Pitlohrija, gdje se tokom jeseni održava spektakularni svjetlosni i muzički program.

Dolomiti, Italija

Dolomiti su popularni među planinarima, ali jesen ovdje nudi potpuno drugačiji doživljaj.

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Od oktobra ariši počinju da poprimaju intenzivnu zlatnu boju, dok nisko jesenje sunce stvara dramatične sjenke na stenovitim vrhovima. Posebno su atraktivna jezera Sorapis i Brajes, u čijoj se vodi ogledaju okolne planine i šume.

Dolina Loare, Francuska

Dolina Loare poznata je po vinima i raskošnim dvorcima, ali u jesen postaje posebno slikovita. Vinogradi tada prelaze iz zelene u crvenu, narandžastu i ljubičastu boju.

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Dvorac Šomon-sir-Luar posebno je atraktivan u ovom periodu, kada se njegovi vrtovi dodatno ukrašavaju u duhu jeseni.

Laponija, Finska

Laponija se uglavnom povezuje sa zimom i Deda Mrazom, ali je i jesen odličan period za posjetu.

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Oko Rovaniemija šume dobijaju intenzivne boje, dok su jesenji mjeseci veoma pogodni i za posmatranje sjeverne svjetlosti. Polarna svjetlost ponekad se može vidjeti i kako se odražava na površini brojnih jezera.

Ipak, treba računati na hladno vrijeme, temperature mogu pasti ispod nule, pa je topla garderoba obavezna.

Dolina Doura, Portugal

Ljubitelji jeseni ne moraju da traže samo guste šume. U portugalskoj dolini Doura spektakl priređuju vinogradi.

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Nakon berbe, terasasti vinogradi mijenjaju boju u crvenu, narandžastu i zlatnu, stvarajući nevjerovatne pejzaže. Zahvaljujući blagoj klimi, boje se često zadržavaju sve do novembra.

Jedan od najboljih načina da se dolina doživi jeste krstarenje rijekom Douro, sa pogledom na vinograde koji se prostiru duž obronaka.

Plitvička jezera, Hrvatska

Nacionalni park Plitvička jezera

Izvor: Antonio Balasco / imago stock&people / Profimedia

Hrvatska je poznata kao ljetnja destinacija, ali Nacionalni park Plitvička jezera u jesen pokazuje potpuno drugačije lice.

Šesnaest tirkiznih jezera, brojni vodopadi i guste bukove i hrastove šume tada dobijaju intenzivne žute, narandžaste i crvene nijanse.

Pošto se jezera nalaze na različitim nadmorskim visinama, jesen ne stiže svuda u isto vrijeme, pa sezona jesenjih boja traje duže. Kraj oktobra i početak novembra posebno su dobar period za posjetu, kada su ljetnje gužve već prošle.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)