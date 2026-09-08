Evropa u jesenjim bojama: 6 destinacija koje morate posjetiti

Manje gužve, prijatnije cene i spektakularne boje prirode čine jesen idealnim periodom za istraživanje Evrope, a među destinacijama koje se posebno izdvajaju su Bavarska, Letonija, Škotska, Monako, Italija i Engleska.

Izvor: Shutterstock/Andrew Mayovskyy

Zaboravite na kraj leta. Jesen je možda jedno od najboljih godišnjih doba za putovanja po Evropi - manje je gužve, cijene su često niže, a mnoge destinacije tada imaju posebnu atmosferu.

Od šetnji kroz prirodu i raskošnih jesenjih boja do toplih kafića, lokalne hrane i sezonskih događaja, ovo su destinacije koje preporučuje tim Euronews-a.

Bavarska: Dvorci, planine i jesenje boje

Bavarska je idealna za one koji žele da spoje grad, prirodu i gastronomiju. Minhen u jesen nudi prijatne šetnje, pivnice i pijace, dok put dalje vodi ka planinama i dvorcima.

Bavarska arhitektura

Izvor: Shutterstock/Mikalai Nick Zastsenski

Među nezaobilaznim mjestima je dvorac Nojšvanštajn, koji u jesen, okružen zlatnim, narandžastim i crvenim lišćem, izgleda posebno impresivno.

Duge šetnje, tradicionalna bavarska hrana i večeri uz vatru čine ovu pokrajinu odličnim izborom za jesenji odmor.

Letonija: Jesen u Siguldi

Glavni grad Letonije Riga odličan je izbor za vikend, zahvaljujući istorijskom centru pod zaštitom UNESCO-a, muzejima i zanatskim pivovarama.

Stari deo Rige se nalazi na Uneskovoj listi svetske baštine

Izvor: Shutterstock

Ipak, najveća atrakcija u jesen je Sigulda, udaljena oko 45 minuta vozom od Rige. U oktobru obale rijeke Gauje postaju narandžaste i crvene, a najbolji pogled pružaju žičara u Siguldi i dvorac Turaida.

Sigulda je zbog svojih pejzaža poznata i kao "letonska prestonica jeseni".

Izvor: Shutterstock

Škotska: Priroda, planine i viski

Škotska je lepa tokom cijele godine, ali jesen je posebno dobra za boravak u prirodi. Kiša je moguća, ali šarene šume, doline i jezera stvaraju savršenu atmosferu za pješačenje.

Edinburg uvodi turističke takse, a novac koji prikupi od njih koristiće za poboljšanje infrastrukture i usluga grada

Izvor: Lorenzo Rossato / Alamy / Alamy / Profimedia

Poslije šetnje ili uspona na neki od škotskih Munro vrhova, dan se može završiti uz tradicionalnu hranu, kamin u pabu i čašu viskija.

Monako: Luksuz bez ljetnjih gužvi

Monako je leti poznat po gužvama, pa je jesen idealna za obilazak ove male kneževine na Francuskoj rivijeri.

Monako

Izvor: Yumeka I/Shutterstock

Posjetioci mogu da istraže futuristički kompleks Mareterra, ružičnjak Princess Grace u Fontvieju i šoping zonu Monte Karla, ali i da uživaju u vrhunskoj gastronomiji.

Posebno se izdvaja restoran Blue Bay, sa dve Mišlenove zvjezdice, koji nudi spoj karipske i mediteranske kuhinje uz pogled na more.

Italija: Usporite i uživajte

Italija je odličan izbor za one koji žele sporiji odmor. Jesen donosi prijatnije temperature, promenu boja u prirodi i mirniju atmosferu u gradovima i manjim mjestima.

Kuće u italijanskoj Toskani

Izvor: Fesus Robert / Alamy / Alamy / Profimedia

Šetnje slikovitim ulicama, mali kafići, lokalna hrana, jezera i planine pružaju priliku da se uživa u italijanskom načinu života bez ljetnjih gužvi.

Engleska: Šetnja kroz britansku prirodu

Za ljubitelje prirode, jesen u Engleskoj donosi upravo ono što mnogi zamišljaju kao klasičan britanski pejzaž - šume prekrivene lišćem, sitnu kišu, otvorene predjele i tople seoske pabove.

Izvor: Shutterstock

Jezerska oblast idealna je za planinarenje i šetnje uz jezera, dok Nova šuma na jugu zemlje nudi guste šume, otvorene vrištine i priliku da se vide divlji poniji koji slobodno lutaju prirodom.

Bez obzira na to da li birate planine, gradove, obalu ili mirna sela, jesen je odlična prilika da Evropu upoznate u nešto sporijem i mirnijem ritmu.