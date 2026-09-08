Evropa u jesenjim bojama: 6 destinacija koje morate posjetiti

Manje gužve, prijatnije cene i spektakularne boje prirode čine jesen idealnim periodom za istraživanje Evrope, a među destinacijama koje se posebno izdvajaju su Bavarska, Letonija, Škotska, Monako, Italija i Engleska.
Zaboravite na kraj leta. Jesen je možda jedno od najboljih godišnjih doba za putovanja po Evropi - manje je gužve, cijene su često niže, a mnoge destinacije tada imaju posebnu atmosferu.
Od šetnji kroz prirodu i raskošnih jesenjih boja do toplih kafića, lokalne hrane i sezonskih događaja, ovo su destinacije koje preporučuje tim Euronews-a.
Bavarska: Dvorci, planine i jesenje boje
Bavarska je idealna za one koji žele da spoje grad, prirodu i gastronomiju. Minhen u jesen nudi prijatne šetnje, pivnice i pijace, dok put dalje vodi ka planinama i dvorcima.
Među nezaobilaznim mjestima je dvorac Nojšvanštajn, koji u jesen, okružen zlatnim, narandžastim i crvenim lišćem, izgleda posebno impresivno.
Duge šetnje, tradicionalna bavarska hrana i večeri uz vatru čine ovu pokrajinu odličnim izborom za jesenji odmor.
Letonija: Jesen u Siguldi
Glavni grad Letonije Riga odličan je izbor za vikend, zahvaljujući istorijskom centru pod zaštitom UNESCO-a, muzejima i zanatskim pivovarama.
Ipak, najveća atrakcija u jesen je Sigulda, udaljena oko 45 minuta vozom od Rige. U oktobru obale rijeke Gauje postaju narandžaste i crvene, a najbolji pogled pružaju žičara u Siguldi i dvorac Turaida.
Sigulda je zbog svojih pejzaža poznata i kao "letonska prestonica jeseni".Izvor: Shutterstock
Škotska: Priroda, planine i viski
Škotska je lepa tokom cijele godine, ali jesen je posebno dobra za boravak u prirodi. Kiša je moguća, ali šarene šume, doline i jezera stvaraju savršenu atmosferu za pješačenje.
Poslije šetnje ili uspona na neki od škotskih Munro vrhova, dan se može završiti uz tradicionalnu hranu, kamin u pabu i čašu viskija.
Monako: Luksuz bez ljetnjih gužvi
Monako je leti poznat po gužvama, pa je jesen idealna za obilazak ove male kneževine na Francuskoj rivijeri.
Posjetioci mogu da istraže futuristički kompleks Mareterra, ružičnjak Princess Grace u Fontvieju i šoping zonu Monte Karla, ali i da uživaju u vrhunskoj gastronomiji.
Posebno se izdvaja restoran Blue Bay, sa dve Mišlenove zvjezdice, koji nudi spoj karipske i mediteranske kuhinje uz pogled na more.
Italija: Usporite i uživajte
Italija je odličan izbor za one koji žele sporiji odmor. Jesen donosi prijatnije temperature, promenu boja u prirodi i mirniju atmosferu u gradovima i manjim mjestima.
Šetnje slikovitim ulicama, mali kafići, lokalna hrana, jezera i planine pružaju priliku da se uživa u italijanskom načinu života bez ljetnjih gužvi.
Engleska: Šetnja kroz britansku prirodu
Za ljubitelje prirode, jesen u Engleskoj donosi upravo ono što mnogi zamišljaju kao klasičan britanski pejzaž - šume prekrivene lišćem, sitnu kišu, otvorene predjele i tople seoske pabove.Izvor: Shutterstock
Jezerska oblast idealna je za planinarenje i šetnje uz jezera, dok Nova šuma na jugu zemlje nudi guste šume, otvorene vrištine i priliku da se vide divlji poniji koji slobodno lutaju prirodom.
Bez obzira na to da li birate planine, gradove, obalu ili mirna sela, jesen je odlična prilika da Evropu upoznate u nešto sporijem i mirnijem ritmu.