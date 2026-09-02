Zaboravite na Pariz i Rim: Ove 4 evropske destinacije treba posjetiti prije nego što ih preplave turisti

Otkrijte najbolje alternativne evropske destinacije za 2026. godinu po izboru magazina Time Out: Hamburg, Sajrensester, Favinjana i Geteborg nude odmor bez gužvi.

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Pariz, London, Rim i Barselona možda nikada neće izaći iz mode, ali ako ove godine želite da otkrijete nešto drugačije, Tajm aut ima nekoliko zanimljivih prijedloga.

Njihovi urednici i lokalni stručnjaci izdvojili su evropske destinacije koje bi tokom 2026. godine trebalo posebno da se nađu na radaru putnika.

Umjesto već dobro poznatih turističkih favorita, na listi su se našli njemački lučki grad koji prolazi kroz veliku kulturnu transformaciju, šarmantni engleski gradić prepun rimske istorije, opuštenija skandinavska alternativa Stokholmu i gotovo nestvarno lijepo italijansko ostrvo kojem bi uskoro mogla naglo da poraste popularnost.

Hamburg

Njemački Hamburg odavno nije nepoznata turistička destinacija. Drugi najveći grad u zemlji poznat je po luci, impresivnoj koncertnoj dvorani Elbfilharmonija, kanalima, noćnom životu i četvrti Sankt Pauli, ali Tajm aut smatra da je upravo 2026. posebno dobra godina za posjetu.

Jedan od glavnih razloga je kulturna scena koja nastavlja da raste. Među novitetima se ističe novi UBS Muzej digitalne umjetnosti, iza kojeg stoji japanski umjetnički kolektiv timLab, poznat po spektakularnim imerzivnim digitalnim instalacijama.

U Hafencitiju stiže i nova moderna operska kuća, a nekadašnji ratni bunkeri dobijaju potpuno nove namjene. Jedan od najpoznatijih primjera je veliki bunker Sankt Pauli, pretvoren u kompleks sa zelenim krovom, vrtovima, restoranima i hotelom.

Hamburg tako uspijeva da spoji industrijsku prošlost sa arhitekturom, umjetnošću i novim urbanim sadržajima, zbog čega ga urednica za putovanja Tajm auta Grejs Bird izdvaja kao jednu od evropskih destinacija na koje ove godine vrijedi obratiti pažnju.

Sajrensester

Za sasvim drugačije iskustvo Tajm aut preporučuje Sajrensester, gradić u engleskoj regiji Kotsvolds. Ako vam sama riječ Kotsvolds priziva kamene kuće, zelene brežuljke, stare pabove i englesko selo kao iz kostimiranih serija, niste daleko od onoga što vas tamo očekuje.

Sajrensester se posebno ističe zanimljivom mješavinom arhitektonskih stilova i bogatom rimskom prošlošću. Nekada je bio jedan od najvećih rimskih gradova u Britaniji, a dio te istorije danas se može upoznati u Muzeju Korinijum i ostacima rimskog amfiteatra.

Nije riječ samo o istoriji. Grad ima pijace, zanimljive prodavnice i dobar izbor pabova i restorana, zbog čega ga urednik Tajm auta Ed Kaningam stavlja na popis destinacija koje vrijedi posjetiti tokom 2026. godine.

Favinjana

Možda najprivlačniji prijedlog na cijeloj listi nalazi se samo 18 kilometara od zapadne obale Sicilije. Favinjana je maleno italijansko ostrvo iz arhipelaga Egadi, poznato po kristalno čistom tirkiznom moru, stjenovitim uvalama i opuštenoj mediteranskoj atmosferi. Njegova relativna anonimnost uskoro bi mogla da se promijeni.

Ostrvo je poslužilo kao jedna od lokacija za snimanje 'Odiseje', velikog novog filma Kristofera Nolana. Upravo zato filmski urednik Tajm auta Fil de Semlijen savjetuje putnicima da ga posjete prije nego što stignu mase filmskih turista.

Lako je razumjeti zašto bi ih bilo u velikom broju. Plaže i intenzivno plavo more izgledaju dovoljno spektakularno i bez filmske kamere, dok je unutrašnjost ostrva zadržala rustikalni sicilijanski karakter.

Favinjana je pritom dovoljno mala da ju je lako istraživati biciklom ili skuterom, a među njenim najpoznatijim prizorima su dramatične uvale i nekadašnji kamenolomi tufa koji pejzažu daju vrlo specifičan izgled.

Ako se nakon Nolanovog filma dogodi ono što se posljednjih godina događalo brojnim lokacijama iz popularnih serija i filmova, ovo bi mogla biti jedna od posljednjih prilika da se Favinjana upozna prije većeg turističkog talasa.

Geteborg

Posljednji evropski prijedlog vodi na sjever kontinenta. Geteborg je drugi najveći švedski grad, ali u poređenju sa Stokholmom djeluje opuštenije i intimnije. Tajm aut ga opisuje kao ugodnijeg i mlađeg rođaka švedske prijestonice - grad koji nudi jednako zanimljivu hranu, skandinavski dizajn i kulturu, ali bez osjećaja da ste stigli u veliku metropolu.

Ove godine dobio je i nekoliko dodatnih razloga za posjetu.

Otvoren je novi Muzej paradoksa, dok ljubitelji hrane mogu da istražuju pijačni prostor sa uličnom hranom Vasen. Geteborg ima i veoma snažnu muzičku scenu, a njegov poznati festival Vej aut vest ove godine među izvođačima ima Lord, D Kjur i Gorilaz.

Tu su i kanali, tramvaji, kafići i neposredna blizina mora i arhipelaga, zbog čega grad može biti odličan izbor za one koji žele skandinavski vikend-izlet, ali su Stokholm i Kopenhagen već precrtali sa spiska.

Vrijeme je za destinacije van uobičajenih ruta

Zajedničko ovim destinacijama zapravo je upravo ono što mnogi putnici danas traže - dovoljno sadržaja da nekoliko dana ne bude dosadno, ali bez osjećaja da cijeli odmor provodite probijajući se kroz nepregledne gužve.

Hamburg je među njima najveći i najurbaniji, Sajrensester nudi istoriju i engleski šarm, Geteborg skandinavski životni stil, a Favinjana klasičnu mediteransku formulu mora, sunca i sporijeg ritma.

Ako bismo morali da izdvojimo jednu destinaciju koju vrijedi staviti na spisak prije nego što postane mnogo poznatija, to bi ipak bila Favinjana.

Jer kada Kristofer Nolan jednom svijetu pokaže njene tirkizne uvale na velikom platnu, to malo sicilijansko ostrvo možda više neće biti tako dobro čuvana tajna.