Želite da obilazite autom? Od Atlantskog okeana do Mjesečevog ostrva - ovo su prijedlozi, a vi birajte

Turisti koji žele avanturu na odmoru, neretko biraju da autom obilaze ostrva, a ovo je preporuka najboljih, najmirnijih i najljepših ostrva u Evropi.

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Putovanja automobilom mnogima su idealan izbor kada se odlučuju za ljetnji odmor, ili kraće odmore od nekoliko dana, kada imaju priliku da sami kroje plan puta i biraju stajališta po prizorima koje posmatraju kroz prozor.

Nekoliko gradova ili država u samo nekoliko dana, destiancije koje ste sami birali, motiv je da se osmelite na organizaciju. Na tom putu, čekaće vas avantura, pa još ukoliko putujete tokom ljeta, sa spuštenim prozorima i gledate u blistavo more - idealno.

Evropska ostrva su savršena destinacija za taj poduhvat. Krase ih uske ulice, živopisna sela, planinski prevoji, i sve to dok vozite pored mora ili uz zalazak sunca.

Kompanija za iznajmljivanje automobila Avis, bavila se analizom evropskih ostrva prema najprivlačnijih za obilazak autom, a uključili su više kriterijuma - površinu, reljef, nadmorsku visinu, gustinu turista, broj objava na Instagramu i broj najznačajnijih znamenitosti.

Najljepša evropska ostrva za putovanje automobilom

Tenerife, Kanarska ostrva, Španija

Na ovom spisku prelijepih ostrva, Tenerife zauzimaju prvo mjesto zahvaljujući najvišoj tački od 3.715 metara i sedam glavnih znamenitosti dostupnih uz put.

Preporučuje se da Kanarska ostrva obilazite od aprila do oktobra, a da na listu lokacija koje morate posjetiti uvrstite nacionalni park Teide, vodeni park Siam Park, primorski gradić Garačiko sa prirodnim bazenima u vulkanskim stenama, kao i grad San Kristobal de La Laguna, koji je pod zaštitom UNESCO-a i poznat po raznovrsnim arhitektonskim stilovima.

Gran Kanarija, Kanarska ostrva, Španija

Još jedno ostrvo na Kanarskim ostrvima koje će vam pružiti uživanje u obilasku, ali i zlatne plaže jeste Gran Kanarija. Ovo ostrvo karakteriše spoj vulkanskih pejzaža, istorijskih gradova i zlatnih plaža. Na listu lokacija obavezno stavite pješčane dine Maspalomas, uspon do stijene Roke Nublo sa panoramskim pogledom i obilazak istorijskih sela.

Ukoliko ste ljubitelje plaža preporučuje se period od aprila do oktobra, dok su meseci od novembra do marta idealni za planinarenje i prijatne zimske temperature.

Madeira, Portugal

Madeira

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Portugalska Madeira je dugo u svetskom vrhu , pa je na ovom spisku zauzela treće mjesto. Kružnu rutu na ovom ostrvu gotovo da obožavaju svi koji su ikada bili, a na njenom putu nalaze destinacije koje morate vidjeti - planinarska staza "Stepenice do neba" koje povezuju vrhove Pico do Arieiro i Pico Ruivo. Za obilazak Madeire birajte ili april ili jun, jer je tada cijelo ostrvo prekriveno cvijećem, nisu velike gužve, pa u miru možete posmatrati okean i kitove ili se kupati u prirodnim vulkanskim bazenima.

Najmirnija evropska ostrva za putovanje automobilom

Ukoliko pak birate putovanje automobilom kako biste izbjegli gužvu i masovni turizam, sljedeće destinacije su izbor za vas.

El Ijero, Kanarska ostrva, Španija

Ponovo se vraćamo na Kanarska ostrva, gdje je El Ijero pravi izbor. Najudaljenije ostrvo Kanarskog arhipelaga poznato je po vulkanskim pejzažima, kristalno čistim prirodnim bazenima i malom broju turista.

Ovaj rezervat biosfere UNESCA od aprila do maja i od septembra do oktobra vam pruža oazu mira i uživanja, a posebna atrakcija je El Sabinar, gdje su snažni atlantski vjetrovi tokom vijekova oblikovali drevna stabla kleke u neobične i gotovo nadrealne forme.

Lezbos, Grčka

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Na drugom mestu nalazi se grčko ostrvo Lezbos, koje nudi čak šest važnih znamenitosti, uključujući impresivne tvrđave Molivos i Mitilini.

Tu su i termalni izvori Eftalu, Okamenjena šuma i Prirodnjački muzej, a vreme za posetu je prije ljetnje sezone i nakon nje - maj i septembar.

Samos, Grčka

Treće mjesto pripalo je još jednom grčkom ostrvu – Samosu, ostrvu bogatom mitologijom, skrivenim prirodnim ljepotama i netaknutim obalama. Za razliku od Lezbosa, Samos se preporučuje i za ljetovanja, ali nemojte birati samo vožnju i plažu, već i obilazak Herinog svetilišta (Herajon) i vodopada Potami, dok je od plaža najinteresantnija Psili Amos.

Najbolja evropska ostrva za opušteno putovanje automobilom

Za ovu kategoriju kompanija Avis uzela je u obzir tri faktora: prosečnu nadmorsku visinu puteva, gustinu stanica za punjenje električnih vozila i dužinu kružne vožnje oko ostrva, i sva tri ostrva se nalae u regionu, u Hrvatskoj.

Zahvaljujući ravnijoj mreži puteva i kompaktnoj veličini, prvo mjesto je zauzeo Pag. Obilazak čitavog ostrva traje oko dva sata, što omogućava da se svi najvažniji lokaliteti obiđu tokom jednog dana, nakon čega možete uživati u čuvenom paškom siru.

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Ovo ostrvo je poznato i kao "Mjesečevo ostrvo", zbog ogoljenih stijena, a kristalno plava voda neće vam dozvoliti da tek tako odete odavde.

Drugo mjesto pripalo je popularnoj Korčuli, koja osim prirodnih lepota nudi i nešto bogatiji društveni život, restorane i barove tik uz plažu.

Brač je zatvorio ovu listu, sa popularnom plažom Zlatni rat u čuvenom Bolu i brojnim vidikovcima u unutrašnjosti ostrva, i ne čudi što se ponovo vraća na mapu omiljenih ljetovališta na Balkanu.

(EUpravo zato/Euronews)