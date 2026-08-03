Ovo su evropska ostrva koja će obilježiti ljetnju sezonu: Skriveni rajevi koje turisti tek otkrivaju

Zaboravite na prenatrpane plaže i najpoznatija ljetovališta – nova turistička istraživanja otkrivaju ostrva koja će obilježiti sezonu odmora 2026. godine. Među destinacijama koje bilježe najveći rast interesovanja nalaze se i tri evropska bisera.

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Sve više turista odustaje od najposećenijih evropskih letovališta i bira manje poznata ostrva koja nude mir, autentičnu atmosferu i netaknutu prirodu.

Prema najnovijem istraživanju turističke platforme Expedia, upravo takve destinacije biće među najtraženijima tokom 2026. godine.

Pretrage za odmor na ostrvima porasle su u proseku za 55 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je interesovanje na društvenim mrežama veće za oko 20 odsto. Expedia je zbog toga sastavila listu deset ostrva koja bilježe najveći rast popularnosti.

Na vrhu liste nalazi se karipsko ostrvo Sent Lucija, ali čak tri evropska ostrva našla su se među pet najpoželjnijih destinacija za narednu godinu.

Porto Santo (Portugal) - skriveni raj u blizini Madeire

Drugo mjesto zauzelo je Porto Santo, malo portugalsko ostrvo u arhipelagu Madeira. Do njega se stiže kratkim ljetom ili trajektom iz Funšala, a iako je Madeira već godinama popularna među turistima, Porto Santo i dalje ostaje daleko mirnija destinacija.

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Interesovanje za ovo ostrvo poraslo je za čak 85 odsto. Poznato je po devet kilometara dugoj pješčanoj plaži, kristalno čistom moru i opuštenoj atmosferi, idealnoj za one koji žele odmor daleko od gužve.

Posjetioci mogu da obiđu pješčane dine Porto Santa, prirodne bazene Porto das Salemas, kao i da uživaju u lokalnim specijalitetima poput sabljarke sa bananom i marakujom ili tradicionalnog koktela „ponča".

Siros (Grčka) - autentična Grčka bez gužvi

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Na četvrtom mjestu nalazi se grčko ostrvo Siros, koje postaje sve popularnija alternativa Santoriniju i Mikonosu.

Pretrage za ovim ostrvom porasle su za 60 odsto, a turiste privlače mirnija atmosfera, autentična grčka kultura i odlična gastronomija.

Glavni grad Ermupoli poznat je po venecijanskoj arhitekturi, živopisnim trgovima i šetalištima uz more, dok srednjovekovno selo Ano Siros i plaže Galisas i Kini pružaju idealan spoj istorije i odmora.

Lofotska ostrva (Norveška) - raj za ljubitelje prirode

Peto mjesto zauzela su Lofotska ostrva na sjeveru Norveške, poznata po spektakularnim planinskim vrhovima, fjordovima i ribarskim selima.

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Interesovanje za ovu destinaciju poraslo je za 50 odsto, prvenstveno među ljubiteljima aktivnog odmora i netaknute prirode.

Tokom ljeta posjetioci mogu da uživaju u fenomenu ponoćnog sunca, dok se od jeseni do proljeća pruža prilika za posmatranje polarne svjetlosti. Planinarenje, vožnja kajakom i obilazak slikovitih sela poput Reinea i Heningsvera samo su deo ponude ovog arhipelaga.

Zašto su ostrva sve popularniji izbor?

Stručnjaci iz Expedije navode da putnici danas sve češće traže destinacije koje nude više mira, manje gužve i autentičnije iskustvo. Manja ostrva često pružaju bolji odnos cijene i kvaliteta, posebno van glavne turističke sezone, kada su i smještaj i avionske karte znatno povoljniji.

Expedijina lista najpoželjnijih ostrva za 2026. godinu:

Sent Lucija (Karibi)

Porto Santo (Portugal)

Praslin (Sejšeli)

Siros (Grčka)

Lofotska ostrva (Norveška)

Palavan (Filipini)

Kulebra (Portoriko)

Sanibel (Florida, SAD)

Fu Kuok (Vijetnam)

Fidži

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)