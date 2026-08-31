Najopasniji grad u Italiji: Omiljen među turistima, a iza bezvremenske ljepote krije se mračna strana

Milano je jedna od omiljenih turističkih destinacija u Italiji, ali iza njegove ljepote krije se podatak koji poziva na dodatni oprez.

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Iskusni putnici znaju da skrivene opasnosti mogu da se pojave u svakom od najpopularnijih evropskih gradova, od džeparoša do nepovoljnih vremenskih prilika. Ipak, pojedini gradovi opasniji su od drugih, pa u njima treba biti posebno oprezan, a možda čak i dobro razmisliti prije nego što ih posjetite.

Tokom putovanja po Italiji trebalo bi da vodite računa o okruženju i dobro čuvate svoje stvari, naročito u mjestima koja posećuje veliki broj turista. Grad sa najvišom stopom kriminala u Italiji, koji je istovremeno nezaobilazna turistička destinacija, jeste Milano.

Prema podacima iz 2023. godine, koje je objavio italijanski list Il Sole 24 Ore, u ovom gradu zabilježeno je sedam prijavljenih krivičnih djela na 100 stanovnika.

Milano je 2023. godine posjetilo oko 8,5 miliona turista. Iako neki drugi gradovi privlače znatno više posjetilaca, (Rim je iste godine imao oko 35 miliona turista) ovaj podatak posebno privlači pažnju kada se uzme u obzir da Milano ima manje od 1,4 miliona stanovnika. Veliki broj turista u odnosu na lokalno stanovništvo može da stvori idealne uslove za sitni kriminal.

Prema izvještaju objavljenom 2019. godine u časopisu Security & Defense Quarterly, ukupan kriminal u Italiji raste za 0,018 odsto sa svakim povećanjem broja turista od jedan odsto. Najveći dio krivičnih djela prijavljenih u Milanu odnosio se na krađe i razbojništva, koja se često događaju na mjestima prepunim turista, poput prometnih željezničkih stanica, tržnih centara i poznatih znamenitosti.

Turisti koji ne poznaju grad mogu lakše da izgube pažnju ili postanu žrtve prevare, zbog čega su posebno izloženi krađama. Naročito se navodi da su američki turisti česte mete lopova u Evropi. Milano se našao i na trećem mjestu u Italiji po broju prijavljenih slučajeva seksualnog nasilja, kao i na petom mjestu po krivičnim djelima povezanim sa drogom.

Kako da budete bezbjedni tokom putovanja u Milano?

Stopa kriminala svakako je važan faktor prilikom planiranja putovanja u inostranstvo, ali to ne znači da odmah treba da odustanete od posjete Milanu. Za početak, korisno je da uporedite stanje u ovom gradu sa drugim popularnim turističkim destinacijama.

Dok je Milano imao sedam prijavljenih krivičnih djela na 100 stanovnika, stopa kriminala u Londonu iznosila je 10,4 prijave na 100 stanovnika, pokazuju podaci sajta CrimeRate.co.uk. Kada je riječ o zločinima sa smrtnim ishodom, Milano je zapravo znatno bezbjedniji od većine velikih američkih gradova.

Putopisac Gaja, rođena u Milanu, napisala je na svom blogu Italy Travel Plan:

"Žena sam koja se često sama kreće gradom, uključujući i noćne sate, i osjećam se bezbjedno u Milanu".

Kako je navela, najveća opasnost na koju treba obratiti pažnju jesu džeparoši. Kod Milanske katedrale zabilježen je jedan od najvećih brojeva krađa u Evropi, dok je Glavna željeznička stanica takođe poznata kao mjesto na kojem često operišu džeparoši.

Uopšteno govoreći, budite oprezni na svim mjestima na kojima ima mnogo ljudi. Obratite pažnju ako vam se neko bez jasnog razloga neuobičajeno približi, jer bi to mogao da bude pokušaj odvlačenja pažnje prije krađe.

Gaja upozorava i na čestu prevaru u Milanu:

"Na Trgu Duomo možete da vidite ljude koji nude 'besplatnu' narukvicu od konca. Kada vam je vežu oko ruke, tražiće novac".

Najbolje je da takvu ponudu odmah odbijete i udaljite se. Uz uobičajenu dozu opreza, Milano je zapravo jedan od gradova koji su najpogodniji za obilazak pješice, a poznat je i po odličnoj hrani.

(MONDO)