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Planirate vikend putovanje u septembru? Izdvajamo pet jeftinih, a čudesnih evropskih gradova za jesenji odmor

Planirate vikend putovanje u septembru? Izdvajamo pet jeftinih, a čudesnih evropskih gradova za jesenji odmor

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Septembar je idealan za putovanja jer donosi niže cijene i manje gužvi. Izdvajamo pet prelijepih evropskih gradova savršenih za jeftin i nezaboravan jesenji odmor.

Najbolji gradovi za vikend putovanja Izvor: Shutterstock

Septembar donosi prijatnije temperature i značajan pad cijena avio-karata i smještaja, što ga čini savršenim trenutkom za kratak odmor uz obilazak evropskoh destinacija. Dok su ljetnje gužve polako iza nas, evropski gradovi nude bogatu istoriju, sjajnu gastronomiju i autentičan šarm bez paprenih računa.

Temišvar, Rumunija

Poznat kao "Mali Beč", Temišvar je jedna od najpovoljnijih i najbližih destinacija za srpske turiste. Istorijski centar obiluje prelijepom secesijskom arhitekturom, a prostrani trgovi poput Piata Unirii savršeni su za opušteno jesenje popodne. Cijene kafe, piva i tradicionalnih rumunskih obroka u restoranima osjetno su niže nego u većini evropskih gradova, dok je smještaj u samom centru lako pronaći po veoma pristupačnim cijenama.

Bergamo, Italija

Iako ga mnogi vide samo kao tranzitnu tačku zbog velikog aerodroma koji koriste niskotarifne avio-kompanije, Bergamo je skriveni dragulj Lombardije. Stari grad (Città Alta) opasan je moćnim venecijanskim zidinama i nudi spektakularan pogled na dolinu. Smještaj i espreso ovdje su znatno povoljniji nego u obližnjem Milanu, a autentična pica, lokalni sirevi i tjestenina pružaju vrhunsko gastronomsko iskustvo uz minimalan trošak.

Bratislava, Slovačka

Prijestonica Slovačke leži na Dunavu i nudi kompaktan stari grad prepun istorije koji se lako i brzo obilazi pješice. Bratislavski dvorac, uske kaldrmisane ulice i pabovi sa odličnim, a veoma jeftinim lokalnim pivom čine je idealnom za vikend bjekstvo. Smještaj je znatno pristupačniji nego u susjednom Beču, a grad obiluje besplatnim pješačkim turama koje vode kroz vijekove srednjoevropske istorije.

Sofija, Bugarska

Bugarska prijestonica spaja drevne rimske ruševine, monumentalnu arhitekturu i modernu uličnu kulturu. Impresivna Katedrala Aleksandra Nevskog predstavlja obaveznu stanicu, dok prostrani gradski parkovi u septembru nude savršen bijeg od asfalta. Sofija je statistički jedan od najjeftinijih glavnih gradova u Evropi, što se direktno odražava na pristupačne cijene hotela, taksija i vrhunske balkanske hrane u tradicionalnim mehanama.

Segedin, Mađarska

Na samo nekoliko sati vožnje od sjevera Srbije, Segedin je savršena destinacija za brz i povoljan vikend bijeg. "Grad sunca", kako ga često nazivaju, u septembru nudi idealne temperature za šetnju prelijepim trgovima i uživanje u raskošnoj secesijskoj arhitekturi. Pored čuvenih termalnih kupališta koja su odlična za jesenje opuštanje, ovdje možete uživati u autentičnom gulašu i mađarskim poslasticama po cijenama znatno nižim nego u Budimpešti, dok je i apartmanski smještaj izuzetno jeftin.

(Mondo.rs)

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jesen putovanja odmor

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