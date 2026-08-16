Ovo su najgostoljubiviji gradovi u Evropi: Jedan je iznenadio čak i svoje stanovnike

Novo međunarodno istraživanje otkrilo je koji su gradovi najprijatniji za turiste. London je zauzeo prvo mjesto u Evropi, dok su među 20 najgostoljubivijih gradova svijeta i Kopenhagen, Prag, Amsterdam i Edinburg.

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London je proglašen za najgostoljubiviji grad u Evropi za turiste, pokazuje novo istraživanje koje je obuhvatilo 200 gradova širom svijeta.

Na globalnoj listi evropski gradovi zauzeli su čak devet mjesta među 20 najboljih, dok je prvo mesto pripalo Singapuru.

Rezultati su iznenadili mnoge, naročito zbog stereotipa da stanovnici Londona deluju rezervisano. Ipak, istraživanje kompanije Holafly, koja pruža usluge eSIM kartica, pokazalo je da britanska prijestonica prednjači kada je riječ o uslovima koje nudi turistima.

Analiza je obuhvatila više kriterijuma, među kojima su bezbjednost, jednostavnost dobijanja vize, turistička infrastruktura, dostupnost informativnih servisa i poznavanje engleskog jezika među lokalnim stanovništvom.

London je zauzeo drugo mjesto na svetskoj listi, odmah iza Singapura, dok je Edinburg završio na 11. poziciji. Time se Velika Britanija svrstala među najgostoljubivije zemlje za putnike.

Pored Velike Britanije, još samo dvije evropske zemlje imaju po dva grada među 20 najboljih. Dansku predstavljaju Kopenhagen, koji je zauzeo deveto mjesto, i Orhus na desetom, dok su se iz Češke na listi našli Prag na 16. i Brno na 20. mjestu.

Ipak, titulu najgostoljubivije zemlje nije odnijela nijedna evropska država. Kanada se našla u vrhu zahvaljujući čak tri grada među prvih 20 - Otavi (14), Torontu (18) i Montrealu (19).

Zašto je Singapur prvi?

Singapur je osvojio prvo mjesto zahvaljujući visokom nivou bezbjednosti, liberalnoj viznoj politici i velikom broju turističkih i informativnih punktova namijenjenih posjetiocima.

Najgostoljubiviji gradovi na svijetu:

Singapur

London (Velika Britanija)

Sidnej (Australija)

Njujork (SAD)

Boston (SAD)

Ostrvo Penang (Malezija)

Hag (Holandija)

Hongkong

Kopenhagen (Danska)

Orhus (Danska)

Edinburg (Velika Britanija)

Utreht (Holandija)

Davao Siti (Filipini)

Otava (Kanada)

Melburn (Australija)

Prag (Češka)

Amsterdam (Holandija)

Toronto (Kanada)

Montreal (Kanada)

Brno (Češka)

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)