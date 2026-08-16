logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo su najgostoljubiviji gradovi u Evropi: Jedan je iznenadio čak i svoje stanovnike

Ovo su najgostoljubiviji gradovi u Evropi: Jedan je iznenadio čak i svoje stanovnike

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Novo međunarodno istraživanje otkrilo je koji su gradovi najprijatniji za turiste. London je zauzeo prvo mjesto u Evropi, dok su među 20 najgostoljubivijih gradova svijeta i Kopenhagen, Prag, Amsterdam i Edinburg.

Najgostoljubiviji gradovi u Evropi i jedan koji je iznenadio i svoje stanovnike Izvor: Shutterstock/ Elena Rostunova

London je proglašen za najgostoljubiviji grad u Evropi za turiste, pokazuje novo istraživanje koje je obuhvatilo 200 gradova širom svijeta.

Na globalnoj listi evropski gradovi zauzeli su čak devet mjesta među 20 najboljih, dok je prvo mesto pripalo Singapuru.

Rezultati su iznenadili mnoge, naročito zbog stereotipa da stanovnici Londona deluju rezervisano. Ipak, istraživanje kompanije Holafly, koja pruža usluge eSIM kartica, pokazalo je da britanska prijestonica prednjači kada je riječ o uslovima koje nudi turistima.

Analiza je obuhvatila više kriterijuma, među kojima su bezbjednost, jednostavnost dobijanja vize, turistička infrastruktura, dostupnost informativnih servisa i poznavanje engleskog jezika među lokalnim stanovništvom.

London je zauzeo drugo mjesto na svetskoj listi, odmah iza Singapura, dok je Edinburg završio na 11. poziciji. Time se Velika Britanija svrstala među najgostoljubivije zemlje za putnike.

Pored Velike Britanije, još samo dvije evropske zemlje imaju po dva grada među 20 najboljih. Dansku predstavljaju Kopenhagen, koji je zauzeo deveto mjesto, i Orhus na desetom, dok su se iz Češke na listi našli Prag na 16. i Brno na 20. mjestu.

Ipak, titulu najgostoljubivije zemlje nije odnijela nijedna evropska država. Kanada se našla u vrhu zahvaljujući čak tri grada među prvih 20 - Otavi (14), Torontu (18) i Montrealu (19).

Zašto je Singapur prvi?

Singapur je osvojio prvo mjesto zahvaljujući visokom nivou bezbjednosti, liberalnoj viznoj politici i velikom broju turističkih i informativnih punktova namijenjenih posjetiocima.

Najgostoljubiviji gradovi na svijetu:

  • Singapur
  • London (Velika Britanija)
  • Sidnej (Australija)
  • Njujork (SAD)
  • Boston (SAD)
  • Ostrvo Penang (Malezija)
  • Hag (Holandija)
  • Hongkong
  • Kopenhagen (Danska)
  • Orhus (Danska)
  • Edinburg (Velika Britanija)
  • Utreht (Holandija)
  • Davao Siti (Filipini)
  • Otava (Kanada)
  • Melburn (Australija)
  • Prag (Češka)
  • Amsterdam (Holandija)
  • Toronto (Kanada)
  • Montreal (Kanada)
  • Brno (Češka)

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)

Možda će vas zanimati

Tagovi

gradovi destinacije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA