Tužilaštvo o saobraćajnoj nesreći u Banjaluci: Poginula jedna osoba, učestvovala dva vozila

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju, 28. juna, oko 21.01 časova, u Ulici kraljevačkih i kragujevačkih žrtava u Banjaluci, poginula je jedna osoba.

Izvor: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Kako je saopšteno iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, u nesreći je učestvovalo putničko vozilo "reno", kojim je upravljala osoba inicijala P.D. (58) iz Banjaluke, i vozilo "škoda", kojim je upravljalo lice P.S. (35) iz Banjaluke. U sudaru je vozač P.D, zadobio povrede usljed kojih je smrtno nastradao.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.

Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima se dogodila ova saobraćajna nezgoda. Takođe, naložena je obdukcija tijela smrtno nastradalog lica, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Podsjetimo, iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka potvrdili su da su njihove ekipe intervenisale nakon dojave o ovoj nesreći.