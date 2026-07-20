"Bild": Putinu naglo pao rejting nakon ukrajinskih napada, raste nezadovoljstvo u Rusiji

Njemački Bild tvrdi da je podrška Vladimiru Putinu pala na 66 odsto nakon ukrajinskih napada, dok među građanima Rusije raste nezadovoljstvo zbog rata i ekonomskih problema.

Izvor: X/Inside the conflict/NEXTA /screenshot

U Ruskoj Federaciji je naglo opao rejting Vladimira Putina nakon niza ukrajinskih napada u Rusiji, piše njemački "Bild". Prema pisanju pomenutog njemačkog lista, razmere nezadovoljstva u narodu su sve veće i to ne može da prikrije ni Institut za istraživanje javnog mnjenja FOM koji je blizak vlastima u Moskvi.

Rejting Putina je naglo pao u prethodnom periodu, naročito nakon ukrajinskih napada na skladišta Vajldberiz, logistički komercijalni centar. Ukrajina tvrdi da ti objekti nisu bili komercijalni prostori, već i logistički centri za snadbijevanje komponentama za proizvodnju dronova.

Prema posljednjem istraživanju, oko 66 odsto Rusa ima povjerenja u Putinovu politiku. To je pad za oko pet odsto u odnosu na prethodnu nedjelju i predstavlja najveći pad još od jeseni 2022. godine.

Tokom jeseni 2022. je Rusija morala da proglasi djelimičnu mobilizaciju zbog nedostatka vojnika na frontu. Kako se navodi u njemačkom listu, iako Putin ima podršku od oko 66 odsto građana, to je alarm jer je riječ o istraživanju instituta koji je blizak vlastima.

Šta najviše smeta Rusima?

U Rusiji ne postoje nezavisne agencije koje bi mogle da prikažu drugačiju sliku njegove podrške. Građani su sve više u strahu zbog preciznih ukrajinskih napada širom ruske teritorije, nestašice goriva i pada ekonomskog standarda zbog rata u Ukrajini.

U Rusiji se u septembru ove godine održavaju parlamentarni izbori. Putin nije kandidat na njima, ali jeste njegova stranka "Jedinstvena Rusija" koja strahuje od izbijanja protesta i njihove moguće eskalacije zbog sve većeg nezadovoljstva u narodu.