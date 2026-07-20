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Trojica stranih državljana nestala u Savi, u toku velika potraga

Trojica stranih državljana nestala u Savi, u toku velika potraga

Autor Haris Krhalić
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Na području Rugvice kod Zagreba traje potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali u rijeci Savi. Nadležne službe i vatrogasci apelovali su na građane da pomognu informacijama.

hrvatska policija Izvor: Shutterstock

U Hrvatskoj je u toku potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali u rijeci Savi na području opštine Rugvica, nedaleko od Zagreba.

Prema dostupnim informacijama, oni su ušli u rijeku juče oko 16.00 časova kod mjesta Okunšćak.

U potrazi učestvuju vatrogasci iz Rugvice, zajedno s nadležnim službama, a iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) pozvali su građane da pomognu ako imaju bilo kakve korisne informacije.

"Molimo sve građane koji su ih vidjeli ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi da nam se jave na broj ili obavijeste policiju na 192, Centar 112. Svaka informacija može biti od velike pomoći", poručili su iz DVD-a Rugvica.

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