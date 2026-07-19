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Pijavica uništila kamp na Lošinju, dvije osobe povrijeđene

Pijavica uništila kamp na Lošinju, dvije osobe povrijeđene

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Snažna pijavica pogodila je dva kampa na Lošinju rano jutros. Dvoje gostiju je povrijeđeno, a iščupano je oko 50 borova koji su uništili šatore i vozila.

uništeni kamp u hrvatskoj Izvor: Screenshot

Dvije osobe povrijeđene su kada je pijavica zahvatila dva kampa na ostrvu Lošinj i primljene su u riječku bolnicu.

Iz Kliničkog centra Rijeka naveli su da je jedna osoba hitno operisana, dok je druga otpuštena na kućno liječenje.

Iz Vatrogasne jedinice Primorsko-goranske županije ranije su saopštili da su povrijeđena dva gosta koja su helikopterom prebačena u riječku bolnicu.

Pijavica je kroz kampove prošla rano jutros i iščupala pedesetak borova koji su popadali na automobile, kamp-prikolice i šatore, naveli su vatrogasci. Na terenu su bila 22 vatrogasca sa šest vozila.

Dijelove Karlovačke županije poslije podne je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno gradom.

Prema dostupnim informacijama, nevrijeme je bilo lokalnog karaktera.

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