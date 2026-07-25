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Nestvaran preokret u Mađarskoj: Noris za 0,012 sekundi srušio Hamiltona

Nestvaran preokret u Mađarskoj: Noris za 0,012 sekundi srušio Hamiltona

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Britanski vozač Formule 1 Lando Noris osvojio je pol poziciju na Hungaroringu.

Lando Noris osvojio je pol poziciju na Hungaroringu Izvor: DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lando Noris osvojio je pol poziciju za Veliku nagradu Mađarske, pošto je u dramatičnom finišu kvalifikacija bio brži od Luisa Hamiltona za svega 12 hiljaditih dijelova sekunde. Vozač Meklarena tako će sa prve pozicije startovati na stazi Hungaroring, dok će Hamilton krenuti odmah iza njega. Treće najbolje vrijeme ostvario je Šarl Lekler.

Najveću pažnju tokom kvalifikacija privukao je završni dio, kada je Hamilton dugo držao najbolje vrijeme i činilo se da će bez problema stići do pol pozicije. Ipak, Noris je u posljednjem pokušaju odvezao gotovo savršen krug i preuzeo prvo mjesto.

Završnicu kvalifikacija obilježile su i greške vozača Mercedesa, kao i okretanje Maksa Ferstapena, zbog čega su se na stazi pojavile žute zastave. Džordž Rasel nije uspio da se umiješa u borbu za sam vrh, dok je Kimi Antoneli trku završio na četvrtom mjestu.

Iznenađenje je priredio Aston Martin, koji je u Mađarsku stigao sa unaprijeđenim bolidom. Fernando Alonso uspio je da prođe u drugi dio kvalifikacija, ali je tu završio nastup, dok je Lens Strol imao razočaravajući dan i zauzeo posljednje, 20. mjesto.

Prvih deset na startu činiće:

  • Lando Noris
  • Luis Hamilton
  • Šarl Lekler
  • Kimi Antoneli
  • Oskar Pjastri
  • Maks Ferstapen
  • Džordž Rasel
  • Isak Hađar
  • Arvid Lindblad
  • Niko Hilkenberg

Trka za Veliku nagradu Mađarske vozi se u nedjelju od 15 časova.

Tagovi

Formula 1 Lando Noris

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