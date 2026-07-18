Rudar Prijedor ima novog trenera i sportskog direktora!

Prijedorčani kreću u novu epohu nakon ispadanja iz bh. elite.

Izvor: Glas Srpske/screenshot

Poslije ispadanja iz Premijer lige BiH, Rudar Prijedor će u predstojećoj sezoni ponovo igrati u Prvoj ligi Republike Srpske.

Za razliku od takmičarske godine u bh. eliti, na klupi neće biti Perice Ognjenovića, koji se preselio u dobojsku Slogu Meridian. Saopštili su "rudari" i ko ga mijenja – biće to Goran Kecman, koji se tako vraća za prijedorsko kormilo s obzirom na to da je samostalno vodio ekipu šest mjeseci prije ulaska u Premijer ligu BiH.

Priliku da bude sportski direktor kluba iz grada na Sani dobio je bivši prvotimac Prijedorčana Dalibor Dragić.

"Čovjek sa ozbiljnom igračkom karijerom, u kojoj je nastupao za brojne velike klubove od kojih se svakako izdvajaju FK Vojvodina Novi Sad i FK Levski Sofija, sigurno ima kapacitet da unaprijedi sportski segment našeg kluba. Ostavio je dubok trag u klubovima za koje je nastupao, posebno u bugarskom velikanu, pa se nadamo se da će kroz saradnju sa tim klubovima i Rudar Prijedor napredovati, posebno u organizacionom i sportskom segmentu", istaknuto je iz kluba.

Kako je navedeno iz kluba, Dragić i Kecman obavljaju razgovore sa potencijalnim igračima, a prozivku su zakazali su prozivku za srijedu, 22. jul, u 18.00 časova na Gradskom stadionu u Prijedoru.

Takođe, najavljeno da će uskoro biti održana sjednica Skupštine, na kojoj će se pored redovnih aktivnosti, raspravljati i o imenovanju novih članova Upravnog odbora.

Prva liga Republike Srpske počinje 22. avgusta, a Rudar Prijedor će u prvom kolu gostovati u Loparama ekipi Majevice.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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