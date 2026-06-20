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Iz Premijer lige BiH u Prvu ligu Slovenije: Španac iz Rudar Prijedora predstavljen u novom klubu!

Iz Premijer lige BiH u Prvu ligu Slovenije: Španac iz Rudar Prijedora predstavljen u novom klubu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Alvaro Ronkal će tokom naredne dvije godine igrati za Koper.

Alvaro Ronkal novi igrač Kopera Izvor: FK Koper

Alvaro Ronkal, koji je u prošloj sezoni bio standardni desni bek Rudar Prijedora, ima novi klub. Španac rođen 2000. godine dogovorio je dvogodišnju saradnju sa Koperom

Jedan od brojnih igrača sa Pirinejskog poluostrva koji su prošle sezone branili boje "rudara" bio je nezamjenljiv kraj desne aut-linije. Nastupio je na 29 mečeva, svaki put je bio u startnoj postavi, a samo tri puta na terenu nije proveo svih 90 minuta.

U Rudar Prijedor je stigao iz Andore, iz kluba Atletik D'Eskaldes.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Alvaro Ronkal Koper fudbal FK Rudar Prijedor transferi

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