Trener i sportski direktor Rudara prvi put pred medijima: "Pravimo ekipu koja će biti konkurentna svima!"

Goran Kecman i Dalibor Dragić obratili su se ovog ponedjeljka predstavnicima medija.

Izvor: FK Rudar Prijedor

Nakon ispadanja iz Premijer lige BiH, Rudar Prijedor će ponovo biti član Prve lige Republike Srpske.

Nedavno je za novog trenera imenovan Goran Kecman, dok će poslove sportskog direktora obavljati Dalibor Dragić. Ovaj dvojac održao je ovog ponedjeljka konferenciju za novinare, govorivši konkretnije o ciljevima i planovima kluba u predstojećoj sezoni.

"Rudar Prijedor je veliko ime i klub bogate tradicije. Ne obećavamo ekspresan povratak u Premijer ligu, ali želimo da napravimo ekipu koja će biti konkurentna svima. Cilj nam je da do polusezone budemo u vrhu tabele, a zatim da kroz dodatna pojačanja pokušamo izboriti povratak u elitni rang", istakao je nekadašnji prvotimac Prijedorčana Dalibor Dragić, dodavši:

"Želimo što više igrača iz Prijedora i okoline. Ono što budemo dovodili mora biti kvalitet koji će unaprijediti ekipu. Naš cilj je da Rudar ponovo ima prepoznatljiv identitet i da okosnicu tima čine domaći fudbaleri", rekao je Dragić, naglasivši da klub radi i na obezbjeđivanju novih sponzora kako bi igrači imali redovna primanja i što bolje uslove za rad.

"Nastojaću lično da privučem neke nove sponzore u klub, ali da bismo zaokružili priču, moramo imati značajniju podršku lokalne zajednice kao i domaćih privrednika, jer bez te pomoći, teško ćemo funkcionisati", naglasio je Dragić.

Novi šef stručnog štaba Goran Kecman zahvalio se Upravi kluba i sportskom direktoru na ukazanom povjerenju, naglasivši da je za njega velika čast ponovo voditi klub kojem pripada veliki dio njegove igračke i trenerske karijere.

Govoreći o igračkom kadru, Kecman je podvukao da je situacija specifična, jer je nakon završetka prošle sezone ostao mali broj fudbalera, zbog čega će stručni štab u narednom periodu imati veliki posao na formiranju ekipe.

"Pokušaćemo da vratimo što više domaćih igrača, kao i da pružimo priliku našim juniorima. Želimo ekipu koja će imati identitet Rudara, koja će se boriti za ovaj grb i koja će biti spoj mladosti i iskustva", kaže Kecman, istakavši da veliki broj igrača igrača trenutno boravi na probi i da klub neće žuriti sa predstavljanjem novih pojačanja.

"Imamo malo vremena, ali ne želimo donositi ishitrene odluke. Želimo biti sigurni da dovodimo igrače koji mogu pomoći Rudaru. Vjerujem da ćemo već nakon nekoliko kola izgledati kao ekipa kakvu želimo."

Kad je riječ o stručnom štabu, prvi pomoćnik biće Vedran Kušmić. Golmane će trenirati Goran Marinković, dok će poslove fizioterapeuta obavljati Vladan Lekanić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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