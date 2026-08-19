KK Partizan počinje pripreme za novu sezonu 22. avgusta, ali tim neće biti kompletan.

Izvor: MN PRESS

Španac Đoan Penjaroja okuplja igrače 22. avgusta, ali neće moći da računa na sve raspoložive snage odmah na startu priprema. Čak četvorica igrača će biti u reprezentativnim akcijama, a među njima i najnovije pojačanje, Itan Tompson.

Doskorašnji bek Indijane nastupa za Portoriko i ovog ljeta igraće u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. On u Beograd neće stići prije prve nedjelje septembra, pošto njegov tim igra dvije utakmice u avgustovskom prozoru - 28. avgusta protiv Argentine, a zatim 1. septembra protiv Urugvaja.

Neće imati priliku da odmjeri snage sa novim saigračem Lukom Vildozom, pošto se on nije našao na spisku selektora Argentine ovog ljeta. Takođe, Alesandro Pajola neće igrati protiv Srbije u ovom prozoru, zbog rizika od nove povrede.

Vidi opis Četvorica košarkaša kasne na pripreme Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Credit: Jordan Bank / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Fernando Bizerra Jr./EFE Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Fernando Bizerra Jr./EFE Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ko još igra za reprezentaciju?

Arijan Lakić i Nikola Tanaković su na spisku Dušana Alimpijevića za avgustovski prozor, gdje će Srbija odmjeriti snage sa Italijom (31.08) u gostima i Islandom kod kuće (28. avgust) . Prije toga ih očekuju dvije pripremne utakmice sa Francuskom, a obojica igrača Partizana su igrala i u prethodnom FIBA prozoru.

Osim Lakića i Tanaskovića, Karlik Džouns je neizostavan član u reprezentativnim akcijama Južnog Sudana i on će biti dio tima koji će odigrati tri utakmice - protiv Gvineje, Nigerije i Tunisa. Posljednji duel je zakazan za 30. avgust, tako da se ni on neće pojaviti na pripremama do početka septembra.

Raspored priprema KK Partizan

Prva provjera iza zatvorenih vrata zakazana je za 31. avgust protiv Zenita. Naredni izazov će biti evroligaški, pošto će 5. septembra odmjeriti snage sa Hapoelom iz Tel Aviva, takođe bez prisustva navijača i medija.

Sledi "Open air" turnir u Beogradu, gdje će osim Partizana igrati Fuenlabrada i Bešiktaš. Potom će crno-bijeli uzeti učešće na memorijalnom turniru Pavlos Janakopulos koji se igra 18. i 19 septembra.

Prvi duel će odigrati protiv PAOK-a, dok će drugog rivala naknadno saznati. Na turniru igraju još Panatinaikos i Bešiktaš. Početak sezone zakazan je za 25. septmbar kada će Partizan dočekati Olimpiju iz Milana u Beogradskoj areni.

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Pogledajte 02:42 Karlik Džouns izjava posle Dubaija Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)